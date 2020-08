Maciej Lissowski dyrektorem operacyjnym w Pathfinder 23

Maciej Lissowski zakończył niedawno współpracę z Agencją Warszawa, gdzie pełnił funkcję dyrektora zarządzającego. W Pathfinder 23 będzie odpowiedzialny za ustrukturyzowanie procesów agencyjnych, czym dotychczas zajmował się między innymi w Publicis Worldwide Polska jako dyrektor operacyjny. Wcześniej poszerzał horyzonty i strukturyzował operacje biznesowe w Grupie Ogilvy oraz Young & Rubicam.

- Stale się rozwijamy, wschodzimy na nowe rynki oraz nieustannie rozbudowujemy swoją ofertę starając się wyprzedzać potrzeby globalnych klientów, co wymaga dużej zwinności i bardzo umiejętnego zarządzenia procesami wewnątrzorganizacyjnymi. Bardzo się cieszę, że Maciej pojawi się na pokładzie Pathfinder 23 i dzięki swojemu długoletniemu doświadczeniu zawodowemu pozwoli odpowiednio skalować nasze przedsięwzięcia - komentuje Julia Dziurbiejko, CEO Pathfinder 23, do której bezpośrednio raportować będzie Lissowski.

Pathfinder 23 to spółka należąca do Brand New Galaxy (BNG) platformy integrującej tzw. „smart business solutions” w obszarze marketingu i technologii.