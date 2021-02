Maciej Godlewski dyrektorem zarządzającym agencji Arena Media

Od marca stanowisko dyrektora zarządzającego Arena Media, która działa w ramach agencji mediowej Havas Media Group, obejmie Maciej Godlewski.

Autor:KDS

• 2 lut 2021 9:50





Maciej Godlewski (fot. Arena Media)

Maciej Godlewski spędził blisko 7 lat w grupie K2, gdzie ostatnio pełnił funkcję chief growth officera agencji K2 Precise. Zarządzał wszystkim kluczowymi działami rozwojowymi firmy – od działu strategii digital, przez trading, marketing aż po nowy biznes. Podlegały mu również media nie-digitalowe i dział TV/multiscreen, a jedną z jego głównych ról była integracja komunikacji online oraz offline. Wcześniej pełnił dodatkowo rolę szefa działu client service agencji K2 Media pracując dla takich klientów jak Nutricia, Pracuj.pl czy Carrefour. Przed dołączeniem do grupy K2 Internet w 2014 roku przez 10 lat zarządzał zespołami obsługującymi największych wówczas klientów Starcomu i liderów swoich kategorii – T-Mobile/Heyah oraz USP Zdrowie.

- Mało jest specjalistów pokroju Maćka na rynku, którzy wywodzą się ze starej jakościowej szkoły planowania i zakupu mediów oraz posiadają zaawansowaną, praktyczną wiedzę digital czy potrafią efektywnie łączyć działania offline z aktywnością w internecie. Tym bardziej cieszymy się z dołączenia Maćka, które traktujemy jako ważny etap rozwoju oferty dla naszych klientów – mówi CEO HMG Małgorzata Węgierek.

Zatrudnienie Macieja Godlewskiego to kolejny krok w procesie wzmacniania struktury digital Havas Media Group. W styczniu do agencji dołączył także Łukasz Wiśniewski, który objął stanowisko szefa działu Data Business Intelligence. Od nowego roku do życia została powołana jednostka Havas E-Commerce, na czele której stanął Jacek Celiński, odpowiedzialny za rozwój kompleksowej oferty z zakresu e-commerce marketingu. W 2020 r. do Havas Media Group dołączył Marcin Kordowski, ekspert w wieloletnim doświadczeniem w obszarze content i search marketingu.

Arena Media to agencja mediowa, działająca w Polsce od 2010 r. w ramach Havas Media Group, zajmuje się przygotowywaniem strategii komunikacyjnych oraz planowania i zakupu mediów.

