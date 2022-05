Łukasz Jankowski prezesem Naczelnej Rady Lekarskiej

Naczelna Rada Lekarska ma nowego prezesa. Został nim Łukasz Jankowski. Zastąpi na stanowisku Andrzeja Matyję, który pełnił ten urząd od 2018 roku.

• 15 maj 2022 7:57





Łukasz Jankowski jest specjalistą nefrologii (fot. PAP/Marcin Obara)

Łukasz Jankowski jest specjalistą nefrologii, doktorantem I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Kliniki Medycyny Transplantacyjnej, Nefrologii i Chorób Wewnętrznych WUM. Ukończył też studia menedżerskie „Zarządzanie w Ochronie Zdrowia” na Uniwersytecie Warszawskim.

Związany z Kliniką Medycyny Transplantacyjnej, Nefrologii i Chorób Wewnętrznych w Warszawie. Od kwietnia 2018 r. pełnił funkcję prezesa Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie. Jest też członkiem Rady Polityki Zdrowotnej m.st. Warszawy oraz Sektorowej Rady ds. Kompetencji – Opieka Zdrowotna i Pomoc Społeczna.

- Stanąłem tutaj na scenie prosząc o zaufanie i narzędzia do działania. Teraz je otrzymałem. Państwa zaufanie traktuję jako zobowiązanie. Będę starał się rozwijać to co było dobre i udoskonalać samorząd - mówił Jankowski.

Zapewniał, że w samorządzie nie ma miejsca na to, żeby kogokolwiek wykluczać, odrzucać. Zapewnił, że jeśli tylko pojawią się dobre pomysły, będzie otwarty na te osoby. W taki sposób zwrócił się do osób o odmiennych od jego poglądach.

Łukasz Jankowski otrzymał 252 głosy, jego kontrkandydat Andrzej Matyja - 192. Wydano 454 kart do głosowania, ważnych głosów oddano 452, nieważnych 2. Większość bezwzględna wynosiła 227.

