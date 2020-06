Luiz Alberto Hanania wiceprezesem Veolii Energii Polska

Luiz Alberto Hanania objął rolę wiceprezesa Veolii Energii Polska i będzie pracował nad projektami transformacji grupy. Związany z Grupą Veolia jest od 2001. W Polsce pracuje od marca 2006 jako dyrektor finansowy i członek zarządu i rady nadzorczej spółek Grupy. Od 2014 pełni funkcję dyrektora finansowego w Polsce, a od 2018 także dyrektora finansowego w strefie CEE. Absolwent Politechniki w Sao Paulo i Veolia Executive Seminar.

Do zarządu holdingu dołączy Krzysztof Zamasz, który obejmie funkcję dyrektora handlowego, zastępując na tym stanowisku Alexandre’a Farion. Krzysztof Zamasz jest związany z Veolią Energią Polska od sierpnia 2019 r. i pełnił kolejno funkcje: doradcy prezesa ds. rozwoju oraz dyrektora ds. energii.

Zamasz to ekonomista, profesor Politechniki Śląskiej i Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej. W latach w latach 2008–2012 członek zarządu Tauron Polska Energia, następnie w latach 2013–2015 prezes zarządu ENEA. Od 2017 do czerwca 2018 był członkiem zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Działając z ramienia Luma Holding od lipca 2018 do sierpnia 2019, zrealizował polski projekt inwestycyjny w Rwandzie i D.R. Konga. Od sierpnia 2019 doradca prezesa ds. rozwoju grupy Veolia, od września 2019 do maja 2020 dyrektor ds. energii w Veolia Energia Polska.

Zofia Niebudek-Tomaszewska, która do tej pory brała udział w zarządzaniu pionem operacyjnym Veolii Energii Polska, obejmie funkcję dyrektora operacyjnego w randze członka zarządu holdingu, zastępując na stanowisku Philippe’a Gastaud. Do jej odpowiedzialności będzie należało zarządzanie produkcją, dystrybucją, zakupami dla grupy oraz QHSE (Quality, Health, Safety and Environment).

Niebudek-Tomaszewska z wykształcenia jest ekonomistką i managerem, absolwentką Reims Management School i Sorbony. W Grupie Veolia (wcześniej Dalkia Polska) od 9 lat. W latach 2012-2016 zaangażowana była w rozwój projektów inwestycyjnych greenfield (jako dyr ds. rozwoju projektów przemysłowych). W latach 2016-2019 odpowiadała za obszar ubezpieczeń i zarządzania ryzykiem oraz strategicznymi dla Grupy projektami (jako dyr ds zarządzania ryzykiem i projektami). Od 2020 r. zastępca dyrektora operacyjnego Grupy. Wcześniej pracowała w międzynarodowej firmie konsultingowo inżynieryjnej EGIS przy projektach infrastrukturalnych finansowanych przez UE, najpierw w Paryżu, później w Warszawie, kierując polską filią.

Z kolei Sławomir Burmann, zajmujący się dotychczas zarządzaniem całym obszarem operacyjnym produkcji ciepła i energii elektrycznej oraz siecią ciepłowniczą w Veolii Energii Łódź, dołączył do struktur holdingu i objął stanowisko doradcy prezesa Veolia Energia Polska. Do obszarów jego działalności będzie należało przede wszystkie budowanie strategii zarządzania majątkiem operacyjnym grupy. Sławomir Burmann od 1986 jest związany z łódzką energetyką. Pracę zaczynał w łódzkich elektrociepłowniach przechodząc przez kolejne szczeble w strukturze zawodowej i organizacyjnej Zespołu Elektrociepłowni w Łodzi, a obecnie Veolii Energii Łódź. Ukończył Politechnikę Łódzką na Wydziale Elektrycznym. W latach 1994-2006 pełnił funkcję głównego inżyniera ds. wytwarzania w elektrociepłowni EC3. Był dyrektorem elektrociepłowni EC2 i dyrektorem produkcji w Veolii Energii Łódź. Od 2013 r. pełnił funkcję członka zarządu dyrektora ds. produkcji i zarządzania majątkiem w Veolii Energii Łódź. Następnie był członkiem zarządu dyrektorem operacyjnym, a od 2018 r. pełnił funkcję wiceprezesa zarządu, dyrektora operacyjnego w Veolii Energii Łódź. Jest członkiem Stowarzyszenia Elektryków Polskich o/Łódź. Od 2016 r. jest wiceprezesem Polskiego Towarzystwa Elektrociepłowni Zawodowych. - Dziękuję za ogromną pracę, którą Alexandre i Philippe wykonali przez ostatnie lata, przyczyniając się do sukcesów całej Grupy Veolia w Polsce. Gratuluję również nowym członkom zarządu. Jestem przekonany, że ich kompetencje oraz znajomość organizacji – bo w końcu są to awanse wewnętrzne – pozwolą nam na skuteczną realizację strategicznych projektów, w tym tych związanych z transformacją energetyczną. Stawiamy na rozwój innowacji technologicznych oraz digitalizację procesów, aby efektywnie dopasować nasze usługi i produkty do potrzeb klientów, a firmie i naszym pracownikom zagwarantować dalszy, dynamiczny rozwój - mówi Frédéric Faroche, prezes i dyrektor generalny Grupy Veolia w Polsce.