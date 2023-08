Leszek Hajkowski dyrektorem ds. rozwoju w FOR

Leszek Hajkowski (fot. FOR)

Jak podaje FOR, Leszek Hajkowski to przedsiębiorca i konsultant strategiczny z ponad 20-letnim doświadczeniem we własnym biznesie i jako manager w korporacjach globalnych. Pracował m.in. dla Amoco, Statoila, Vodafone/Polkomteal, Bertelsmanna. W przeszłości był prezesem Telefonii Dialog.

Obecnie prowadzi własne firmy w zakresie budownictwa mieszkaniowego, nowych technologii, handlu międzynarodowego i inwestycji. Prezydent "Korporacji HZ SGH", stowarzyszenia absolwentów Wydziału Handlu Zagranicznego SGPiS/SGH.