Leszek Balcerowicz prezesem Forum Obywatelskiego Rozwoju

Leszek Balcerowicz (fot. FOR)

Od 14 stycznia pracami Fundacji Forum Obywatelskiego Rozwoju pokieruje założyciel FOR, Leszek Balcerowicz. Z Fundacją żegnają się Sławomir Dudek i Patrycja Satora.

– Przed nami bardzo ważne wybory, które zadecydują o kierunku rozwoju Polski, o praworządności, o pozycji Polski w Unii Europejskiej i na świecie. Będzie to także niezwykle ważny rok dla organizacji takich jak FOR, oceniających stan gospodarki i praworządności oraz przygotowujących projekty refom. Dlatego zdecydowałem się na zwiększenie swojego zaangażowania w działalność fundacji – deklaruje Leszek Balcerowicz.

Z FOR, za porozumieniem stron, żegnają się obecni członkowie zarządu – prezes Sławomir Dudek i członkini Patrycja Satora.

Poza Leszkiem Balcerowiczem, który obejmie funkcję prezesa, nowymi członkami zarządu FOR zostali wieloletni współpracownicy Fundacji – Kinga Królik i Marcin Zieliński. Do Rady FOR dołączył Marek Tatała, a obowiązki Przewodniczącego Rady będzie pełnić Błażej Moder.

Fundacja Forum Obywatelskiego Rozwoju została założona w 2007 roku przez prof. Leszka Balcerowicza. Jej członkowie zajmują się analizą większości obszarów polityki gospodarczej i prawa oraz tworzeniem rekomendacji dla rządzących i dla opinii publicznej.

