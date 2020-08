Kuba Piotrkowicz prezesem Virtualo

Kuba Piotrkowicz od ponad 10 lat zajmuje się zakładaniem i skalowaniem biznesów technologicznych w Europie i Azji. Pracował dla spółek należących do Rocket Internet, jednej z największych firm internetowych na świecie. W Tajlandii był co-founderem Foodpanda, firmy zajmującej się zamówieniami i dostawą jedzenia. Później w Singapurze i Indonezji pełnił funkcję COO w innowacyjnej aplikacji modowej LYKE, którą pobrało ponad 2 mln osób.

Od 2018 roku zajmuje stanowisko head of Empik Go. Posiada dwa dyplomy magistra, które uzyskał po ukończeniu Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz renomowanego programu CEMS Master in International Management. Odbył również stypendium na CEIBS, prestiżowej szkole biznesowej w Chinach.

Kuba Piotrkowicz na stanowisku prezesa Virtualo zastąpił Macieja Jaworskiego, który pełnił tę funkcję od marca 2018 roku.

Paweł Heba nadal będzie sprawował funkcję dyrektora kreatywnego w grupie Empik. (Fot. mat. pras.)

Paweł Heba, który nadal będzie sprawował funkcję dyrektora kreatywnego w grupie Empik ma szerokie doświadczenie jako strateg i producent ds. treści kulturalnych. Przez wiele lat był związany z Viacom International Media Networks w Polsce i Szwecji, gdzie odpowiadał za ramówki i strategię kanałów MTV, VIVA i Vh1 na rejony Europy Środkowo-Wschodniej i Skandynawii. Pracował również jako szef programmingu i marketingu dla polskiego oddziału grupy A+E Networks, właściciela m.in. kanałów History, Crime&Investigation Polsat oraz Lifetime. W 2017 brał udział w starcie platformy VOD Showmax, w której następnie pracował jako szef strategii contentowej.

Z końcem czerwca z zarządu odeszła także Danuta Górnicka, która w okresie przekazywania obowiązków, nadal będzie pełniła funkcję dyrektora handlowego. W składzie zarządu pozostaje Iwona Rytel jako dyrektor finansowy.

Virtualo to firma technologiczna należąca do Grupy Empik, która jest krajowym liderem na rynku treści cyfrowych: ebooków, audiobooków, e-prasy i podcastów. Oferuje różne formy dystrybucji i monetyzacji cyfrowego formatów w ponad 30 sklepach i aplikacjach, w tym jest wyłącznym dostawcą do najpopularniejszych sklepów takich jak Empik.com, Virtualo.pl czy aplikacji abonamentowej Empik Go. Dodatkowo świadczy również usługi dla wydawców, m.in.: digitalizacja książek, nagrywanie audiobooków czy usługa druku na życzenie (Print on Demand). Virtualo prowadzi strategię rozwoju opartą o inwestycje technologiczne, zaawansowaną analitykę danych oraz promocję rosnących na popularności modeli abonamentowych.