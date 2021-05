Krzysztof Kilian odchodzi z rady nadzorczej CD Projektu. Zastąpi go Łukasz Wejchert

Krzysztof Kilian zrezygnował z funkcji członka rady nadzorczej CD Projektu. Jego miejsce ma zająć Łukasz Wejchert, właściciel Dirlango.

Autor:jk

• 19 maj 2021 11:26





Krzysztof Kilian w radzie nadzorczej CD Projektu zasiadał od 2015 r. (Fot. PTWP/Piotr Waniorek)

CD Projekt poinformował w komunikacie giełdowym o rezygnacji Krzysztofa Kiliana z funkcji członka rady nadzorczej ze skutkiem od 25 maja 2021 roku. Firma podała też, że Kilian nie będzie kandydował do rady nadzorczej nowej kadencji.

Krzysztof Kilian w latach 2008-2011 pełnił funkcję wiceprezesa Polkomtela ds. marketingu i zarządzania relacjami z klientami, gdzie był odpowiedzialny za przygotowanie i koordynowanie procesu sprzedaży Polkomtel. W latach 2012-2013 był prezesem PGE Polskiej Grupy Energetycznej. W radzie nadzorczej CD Projektu zasiadał od 2015 r.

Do rady nadzorczej dołączył natomiast Łukasz Wejchert, właściciel Dirlango. Karierę zawodową rozpoczął w 1995 r. w banku ING Barings jako analityk ds. rynku kapitałowego i finansowania strukturalnego, gdzie pracował do 1997 r. Od maja 1997 r. do września 1999 r. był menedżerem w Deutsche Morgan Grenfell. W latach 1998-2012 Łukasz Wejchert był akcjonariuszem ITI Holdings, a od 2009 r. do 2012 r. również członkiem komitetu wykonawczego tej spółki.

Od 2001 roku Łukasz Wejchert pełnił funkcję wiceprezesa, a od 2004 roku do 2011 roku funkcję prezesa Onet.pl. W latach 2006-2011 był wiceprezesem TVN, gdzie odpowiadał za rozwój sekcji online.

W roku 2012 Łukasz Wejchert założył spółkę Dirlango, która zajmuje się m.in. doradztwem strategicznym na rzecz podmiotów gospodarczych, w tym optymalizacją procesów biznesowych, wyszukiwaniem atrakcyjnych celów inwestycyjnych, oceną rentowności projektów inwestycyjnych oraz wsparciem w procesie pozyskiwania finansowania zewnętrznego.

