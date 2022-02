Kopczyńska, Pawłowska i Wasiak dołączyły do zespołu Kamikaze

Agencja kreatywna Kamikaze wzmacnia zespół obsługi klienta, do którego dołączają 3 osoby. Dwie z nich wracają do agencji, w której już kiedyś pracowały.

Autor: KDS

• 14 lut 2022 15:41





Natalia Kopczyńska (fot. Kamikaze)

REKLAMA

Natalia Kopczyńska w Kamikaze pracowała od 2014 r. do 2018 r., kiedy zajmowała stanowisko account directora. Wtedy przeszła na dłuższy urlop macierzyński, w czasie którego pracowała poza Kamikaze, przy realizacji dwóch prywatnych projektów: współorganizowała Festiwal Restaurant Week w Łodzi oraz uczestniczyła w pracach nad portalem Łódź Smakuje.

Obecnie wróciła do agencji i na stanowisku account directora będzie kierowała zespołem obsługi klienta i koordynowała prace dla dwóch klientów: L’Oreala i Kauflanda.

Interesują Cię biura, biurowce, powierzchnie coworkingowe i biura serwisowane? Zobacz oferty na PropertyStock.pl

Karierę w branży reklamowej zaczynała w agencji energe21, gdzie nadzorowała prace dla takich klientów jak m.in. Drogerie Natura, Bayer i studio filmowe Se-ma-for.

Karolina Pawłowska jest kolejną osobą, która powraca do agencji Kamikaze, w której pracowała przez 3 lata, do 2018 r. (obejmowała wtedy stanowisko account executive). Przed ponownym dołączeniem do agencji pracowała ostatnio dla Radisson Blu Hotel & Residences na stanowisku PR & marketing specialist.

Karolina Pawłowska (fot. Kamikaze)

Obecnie w Kamikaze objęła stanowisko account manager. Podczas wcześniejszej pracy w Kamikaze w latach 2015-2018, pracowała z takimi klientami jak m.in.: L’Oreal, McCormick, Skanska, Spontex, Obsessive.

Jest absolwentką Uniwersytetu Łódzkiego na Wydziale Nauk o Wychowaniu, Pedagogika Rewalidacyjna oraz Podyplomowych Studiów Marketingu Internetowego w warszawskiej Szkole Głównej Handlowej.

Do Kamikaze dołącza również całkowicie nowa osoba: Anita Wasiak, która obejmując stanowisko account executive zajmie się przede wszystkim zarządzaniem globalnym projektem marki Semilac na rynku niemieckim. Do jej obowiązków będzie należała bezpośrednia praca z zespołem projektowym i klientem oraz współpraca z influencerami.

Anita Wasiak (fot. Kamikaze)

Przed dołączeniem do Kamikaze pracowała na stanowisku account managera w agencji Kompan.pl. Wcześniej przez 2 lata była project managerem w CS Group Polska (właściciel marek pkt.pl i Akademii E-Marketingu). W latach 2017-2019 zajmowała natomiast stanowisko specjalisty ds. obsługi klienta w firmie Fachowcy.pl Ventures. - Jesteśmy na rynku od 16 lat. W tym czasie spotkaliśmy na swojej agencyjnej drodze wiele bardzo ciekawych osób, które potem nabierały doświadczenia w innych miejscach. Dla wielu z nich jest i będzie miejsce w Kamikaze. Osobiście bardzo lubię takie „powroty” i zapraszam, nawet jeśli nie prowadzimy aktualnie rekrutacji - mówi Michał Ryszkiewicz, managing partner w agencji Kamikaze. Kamikaze to działająca od 16 lat agencja strategiczno-kreatywna. Wśród jej klientów znaleźli się m.in. Google, marki L'Oréal, Semilac, Danone, Super-Pharm, Kaufland Polska, marki Coty, Yves Rocher, a także Orange Polska czy Shell. Od końca 2017 roku Kamikaze jest częścią Grupy Altavia.

Materiał chroniony prawem autorskim - zasady przedruków określa regulamin.