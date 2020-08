Konrad Hrabia dołącza do Devire

Konrad Hrabia posiada doświadczenie w pracy w firmach IT począwszy od świadczenia usług Outsourcingu IT, przez Managed Services i kończąc na zarządzaniu procesem produkcji oprogramowania. Odpowiadał za budowę od podstaw lokalnych biur marek i zarządzał polskim oddziałem międzynarodowej firmy, świadczącej usługi IT. Tworzył także orząc dedykowane systemy informatyczne dla największych banków w Polsce.

- Zdecydowałem się dołączyć do Devire ze względu na możliwość stworzenia kolejnego oddziału marki od podstaw, początkowo koncentrując się na outsourcingu, a docelowo rozwijając inne usługi oferowane przez firmę. Bez wątpienia obecna sytuacja powoduje wzrost zainteresowania firm elastycznymi formami współpracy i będzie to dla nas główny obszar, na którym się skupimy - wyjaśnia Konrad Hrabia, executive manager Devire w Krakowie.

Jak dodaje Grzegorz Opala, head of IT outsourcing services w Devire, pomimo dość trudnej sytuacji rynkowej, spowodowanej pandemią koronawirusa, Devire nie rezygnuje z rozwoju. - Od lat współpracujemy i wspieramy klientów w Krakowie, więc w sposób naturalny Małopolska była naszym kolejnym celem w rozwoju biznesu. Otwarcie nowego biura oraz dołączenie Konrada na pokład Devire, to część strategii dalszej ekspansji marki - mówi.

Devire to firma rekrutacyjna i outsourcingowa oferująca usługi rekrutacji stałych, pracy tymczasowej, IT Contractingu oraz RPO. Działa w Europie od 1987 roku i posiada biura w Warszawie, Katowicach, Gdańsku, Poznaniu, Wrocławiu oraz Frankfurcie, Monachium, Pradze, Ostrawie i Hradec Kralove.

Jako jedyna firma w swojej branży w Polsce działa w modelu zbliżonym do turkusowej organizacji – w oparciu o płaską strukturę, transparentność oraz elastyczność.