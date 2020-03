Konrad Ciesiołkiewicz prezesem Fundacji Orange

Konrad Ciesiołkiewicz będzie łączyć pracę w fundacji ze swoimi dotychczasowymi obowiązkami dyrektora komunikacji korporacyjnej i CSR w Orange Polska.

Ciesiołkiewicz jest związany z Orange Polska od 2008 roku, gdzie zajmuje się społeczną odpowiedzialnością biznesu i relacjami publicznymi. Od 2008 roku jest członkiem rady Fundacji Orange. Ponadto od kilku lat jest zaangażowany w działalność Komitetu Dialogu Społecznego Krajowej Izby Gospodarczej, od 2018 jako jego przewodniczący. Ukończył zarządzanie, psychologię, politologię.

- Przez lata pracy w Orange Polska byłem bardzo blisko Fundacji, zarówno poprzez zaangażowanie w prace jej rady, jak i codzienne obowiązki, bo trudno sobie wyobrazić społeczną odpowiedzialność firmy bez działań fundacyjnych. To dla mnie zaszczyt móc kontynuować jej misję. Technologie niosą ogromny potencjał, o czym przekonujemy się szczególnie w ostatnim czasie, ale aby móc z niego czerpać, trzeba wiedzieć, jak korzystać z nich mądrze i rozważnie. Fundacja Orange przez 15 lat swojej działalności wyrosła na niekwestionowanego eksperta w tej dziedzinie i będziemy dalej pracować nad tym, aby wspierać lokalne społeczności i szkoły w cyfrowej edukacji. Gratuluję Ewie, bo dzięki niej ostatnie lata to czas dynamicznego rozwoju Fundacji, i życzę sukcesów w nowej roli – mówi Konrad Ciesiołkiewicz.

Fundacja Orange, jedyna fundacja założona przez firmę telekomunikacyjną w Polsce, od 15 lat wspiera rozwój małych lokalnych społeczności i uczy rozważnego, twórczego korzystania z technologii. Prowadzi darmowe projekty edukacyjne dla szkół (MegaMisja, #SuperKoderzy), dbając też o rozwój cyfrowych kompetencji nauczycieli. Założyła 100 multimedialnych Pracowni Orange z darmowym dostępem do sieci w małych miastach i wsiach, współtworzy kreatywne pracownie FabLab powered by Orange. Realizuje wolontariat pracowniczy, angażując rocznie 3500 pracowników Orange do pomagania innym. Prowadzi kampanię społeczną #jestnaswiecej przeciwko hejtowi w sieci. Wszystkie jej inicjatywy odpowiadają na realne potrzeby społeczne, oparte są na wynikach badań i konsultacjach z ekspertami.