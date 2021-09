Kobieta na czele Tindera. Po raz pierwszy w historii

Renate Nyborg nie dość, że jest pierwszą kobietą w fotelu prezesa Tindera, to jeszcze za pomocą tej randkowej aplikacji poznała swojego męża.

Renate Nyborg (fot. Twitter/ Renate Nyborg)

Renate Nyborg 27 września ma zastąpić na fotelu prezesa Jima Lanzone. Dotąd była managerem odpowiedzialnym za Europę, Biski Wschód i Afrykę. W Tinderze pracuje od października ubiegłego roku, a wcześniej była m.in. w kadrze managerskiej zdrowotnego start-upu Headspace i App Store.

Przeciągnęłam męża w prawo i to zmieniło moje życie. Bycie dyrektorem generalnym tej firmy to niezwykła okazja, by podobnych zdarzeń doświadczyła następna generacja singli na całym świecie – powiedziała Renata Nyborg.

