Klesyk, Rojek, Litwin i Zajączkowski w Cornerstone Partners

Cornerstone Partners, firma zarządzająca inwestycjami typu private equity, rozszerza zespół. Andrzej Klesyk dołączy jako partner zarządzający, Andrzej Rojek jako senior partner, natomiast partnerami w firmie zostaną Eyal Litwin i Piotr Zajączkowski.

- Jesteśmy w trakcie wdrażania nowych, zakrojonych na europejską skalę projektów - mówi Przemysław Krych, założyciel Cornerstone Partners. - Dlatego kluczową sprawą było pozyskanie wybitnych specjalistów. Cieszę się, że tak znakomici eksperci zgodzili się do nas dołączyć - dodaje.

Andrzej Klesyk był najdłużej urzędującym prezesem Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń (PZU), największej firmy ubezpieczeniowej w Europie Środkowo-Wschodniej. Jego czołowym sukcesem na tym stanowisku było zainicjowanie i przeprowadzenie oferty publicznej PZU, która jak to tej pory była największą emisją w Polsce. Wcześniej dał się poznaćł jako współtwórca Inteligo, najszybciej rozwijającego się banku internetowego w Polsce, który następnie został sprzedany PKO BP, największej grupie bankowej w kraju. Klesyk był także partnerem w firmie McKinsey oraz w The Boston Consulting Group. W Cornerstone Partners będzie kierował działaniami zwiększającymi wartość portfela firmy.

Jego zainteresowania biznesowe to wspieranie przełomowych idei, opracowywanie nowych koncepcji biznesowych zwiększających wartość dla akcjonariuszy i inwestorów oraz realizacja kompleksowych projektów transformacyjnych. Jest absolwentem Havard Business School, gdzie uzyskał tytuł MBA. Obecnie zasiada w Europejskiej Radzie Doradczej tej szkoły.

Andrzej Rojek wyemigrował z Polski w 1981 r. Po ukończeniu ekonomii na Uniwersytecie Columbia rozpoczął karierę w sektorze finansowym. Pracował w Merrill Lynch i Bankers Trust, gdzie był partnerem odpowiedzialnym za globalny rynek instrumentów pochodnych. Następnie został jednym z założycieli Lydian Asset Management, funduszu hedgingowego z aktywami o wartości ponad trzech miliardów dolarów, specjalizującego się w instrumentach pochodnych oraz inwestycjach kredytowych. Andrzej zasiadał w kilku zarządach firm i organizacji typu non-profit, w tym fundacji, instytucji edukacyjnych i charytatywnych. Do komitetów wykonawczych i inwestycyjnych tych podmiotów wnosił wiedzę na temat rynków globalnych i zarządzania portfelem kapitałowym.

W 2012 r. zainicjował kampanię, której rezultatem było pośmiertne nagrodzenie Jana Karskiego Prezydenckim Medalem Wolności. Obecnie pełni funkcję przewodniczącego Rady Fundacji Edukacyjnej Jana Karskiego. Jest także prywatnym inwestorem finansującym szereg przedsięwzięć, od firm zajmujących się gromadzeniem i przetwarzaniem danych po winnice w Burgundii.

W Cornerstone Partners będzie pełnił rolę doradcy strategicznego firm z portfela spółki; będzie także odpowiedzialny za relacje inwestorskie i pozyskiwanie kapitału.

Eyal Litwin przychodzi do Cornerstone z Adgar, firmy będącej właścicielem nieruchomości komercyjnych. Spędził tam 18 lat, z czego osiem jako wiceprezes ds. technologii oraz 10 jako dyrektor generalny na Polskę. W tym czasie odpowiadał za tworzenie biznesu i budowę obiektów w Izraelu, Kanadzie, Polsce i Belgii.

To właśnie on był autorem infrastruktury informatycznej i telekomunikacyjnej Adgar Tower w Petah Tikvah - drapacza chmur zaliczanego do najbardziej technologicznie zaawansowanych biurowców na świecie. We wszystkich projektach wdrażał nowoczesne technologie, co okazało się niezwykle skuteczną strategią. Firmę Adgar Polska zbudował prawie od zera czyniąc z niej spółkę z imponującym portfelem 10 budynków oraz czterech koncepcji elastycznej przestrzeni biurowej działających pod znaną marką Brain Embassy.

Eyal jest specjalistą w dziedzinie zarządzania, rewitalizacji i repozycjonowania starych lub niedoinwestowanych nieruchomości, innowacyjnych rozwiązań dla sektora nieruchomości oraz technologii smart, dzięki którym budynki to nie tylko aktywa fizyczne, ale także biznesy.

W Cornerstone Partners Eyal będzie odpowiedzialny za zarządzanie nową platformą biurową działającą pod marką Cornerstone Prime Properties. Będzie współpracował z Karolem Klinem, który obejmie stanowisko wiceprezesa ds. komercjalizacji. Oprócz tego Eyal będzie zaangażowany w projekty z obszaru prywatnego sektora najmu (Private Rental Sector – PRS) oraz inne obszary działalności firmy.

Piotr Zajączkowski ma ponad 20-letnie doświadczenie w private equity, zarządzaniu oraz przeprowadzaniu fuzji i akwizycji. Jest specjalistą w dziedzinie modelowania biznesowego i wyceny stosowanej w różnorodnych sektorach gospodarki, takich jak TMT, gry losowe, sektor chemiczny, budownictwo, transport, logistyka, przemysł spożywczy i nieruchomości. Kierował wieloma dużymi projektami finansowania strukturalnego, emisjami obligacji korporacyjnych oraz ofertami publicznymi akcji.

Był odpowiedzialny za pierwotną ofertę publiczną, a następnie wycofanie z giełdy i sprzedaż firmie Vectra jednego z największych w Polsce operatorów kablowych - Multimedia Polska. Piotr zasiadał w wielu zarządach i radach nadzorczych, w tym InterCars, Multimedia Polska i ETOTO.

W Cornerstone Partners będzie zajmował się analizowaniem potencjalnych transakcji, a także strukturyzowaniem i organizacją ich finansowania.