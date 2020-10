Kinga Barczewska-Pflanz dołącza do Synthrone

Z początkiem października do zespołu Synthrone – spółki technologiczej należącej do Brand New Galaxy, specjalizującej się w obszarze automatyzacji E-commerce, dołączyła Kinga Barczewska-Pflanz, obejmując stanowisko chief product owner.



Autor:KDS

• 7 paź 2020 13:04





Kinga Barczewska-Pflanz. (fot. Synthrone)

REKLAMA

Kinga Barczewska – Pflanz z branżą IT związana jest od ponad dziesięciu lat. Doświadczenie zdobywała między innymi w SII Poland, ROCHE, czy IPF Digital. W nowoutworzonej roli w Synthrone, Barczewska-Pflanz będzie odpowiadać za strategie oraz dalszy rozwój produktu.

- Bardzo się cieszę, że dołączam do tak dynamicznie rosnącej organizacji. Globalni, klienci, nowe rynkowe standardy oraz rok, który zmienił oblicze e-commerce, nie pozostawiają wątpliwości, że Synthrone, to najlepsze miejsce na dalszy rozwój zawodowy - mówi Kinga Barczewska-Pflanz.



- Konsekwentnie realizujemy plany globalnej ekspansji, a w obliczu wyzwań, które nam i naszym klientom przyniósł ten rok, kładziemy jeszcze większy nacisk na optymalizację procesów na etapie tworzenia oraz dostarczania treści marketingowych do sklepów online. W tym kontekście między innymi jeszcze bardziej zacieśniamy współpracę między Pathfinder 23, a Synthrone, wspólnie budując unikalne doświadczenie konsumenta z marka, w sposób zapewniający skuteczną realizację KPI naszych klientów. Kinga ma nadzwyczajne doświadczenie łączące zrozumienie potrzeb konsumenta z możliwościami technologii. Dodatkowo, ma w sobie wszystkie kluczowe dla DNA BNG cechy - silny analityczny umysł, ducha współpracy, otwartą głowę i chęć poszukiwania rozwiązań. Ogromnie cieszę się na nasza współpracę - komentuje Julia Dziurbiejko, CEO Pathfinder23 & Synthrone.



Synthrone jest narzędziem, wspierającym obecność marek w e-commerce w obszarach tworzenia, przechowywania, dostarczania treści produktowych do platform sklepowych oraz analizy obecności marek online, przy wykorzystaniu najnowszych technologii - m.in. sztucznej inteligencji czy ekosystemu Big Data Amazon.

Materiał chroniony prawem autorskim - zasady przedruków określa regulamin.