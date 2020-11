Kevin A. Murray szefem centrum usług wspólnych Citi w Polsce

Kevin A. Murray objął funkcję szefa oddziału Citibank Europe, centrum usług wspólnych w Polsce. Nadal będzie też nadzorował działalność Citi w Europie Środkowej (na Węgrzech, w Rumunii, Bułgarii, Czechach i Słowacji).

20 lis 2020





Kevin A. Murray jest związany z Citi od 33 lat (Fot. mat. pras.)

Kevin A. Murray jest związany z Citi od 33 lat. Od 1998 roku pracował w Citi w Stanach Zjednoczonych, Azji, Afryce i Europie. Zanim objął obecne stanowisko, ponad cztery lata spędził w Budapeszcie jako szef operacji Citi na Węgrzech i w Europie Środkowej.

Citibank Europe rozpoczął swoją polską działalność w 2005 roku i obecnie zatrudnia niemal 5 tys. osób w dwóch lokalizacjach - w Warszawie i Olsztynie. Jest to największe centrum operacyjne grupy Citi w obszarze EMEA, świadczące kompleksowe usługi biznesowe dla klientów banku w 96 krajach.

Jako szef polskiego centrum operacyjnego Kevin A. Murray będzie czuwał nad realizacją planów utrzymania dotychczasowego dynamicznego rozwoju tej instytucji.

- Centra operacyjne to bardzo ważna część działalności Citi, w której zatrudnienie znajduje już niemal 70 proc. wszystkich pracowników grupy na świecie. W tej branży Polska to ważny oraz perspektywiczny rynek. Chcemy nadal dynamicznie rozwijać zakres oferowanych usług, korzystając z niezwykłych atutów kraju: wykwalifikowanej kadry, obecności dużej liczby młodych, wykształconych i mówiących w wielu językach osób,a także świetnego położenia geograficznego, które przyciąga do pracy tutaj obcokrajowców. Mamy dla nich coraz lepszej jakości miejsca pracy w Warszawie i Olsztynie – powiedział Kevin A. Murray.

