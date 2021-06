Katarzyna Niczypor w zarządzie Group One Media

Katarzyna Niczypor, zachowując swoją rolę head of human capital, dołącza do zarządu Group One Media.

Katarzyna Niczypor pracuje w Group One od dwóch lat (Fot. mat. pras.)

Katarzyna Niczypor pracuje w Group One Media od dwóch lat. Kilkunastoletnie doświadczenie zdobywała w Link4, Liberty Ubezpieczenia czy EY. Ukończyła psychologię na Uniwersytecie Warszawskim oraz studia podyplomowe Life Coaching Collegium Civitas, Szkołę Trenerów Biznesu Intra Biznes oraz Studium Pomocy i Edukacji Psychologicznej Intra.

Decyzja o włączeniu szefa działu human capital do zarządu Group One Media to sygnał dla pracowników firmy oraz całego rynku, że grupa traktuje ten obszar priorytetowo.

- Na rynku usług, na którym działamy, naszą największą wartością są ludzie rozwijający naszą firmę. To z myślą o nich staramy się tworzyć najlepsze miejsce do pracy. Obszar human capital, to obok biznesu, klientów i innowacji jeden z czterech filarów przez pryzmat których oceniamy realizację naszej misji. Chcemy, aby głos naszych pracowników, ich potrzeby, pomysły i plany był jeszcze lepiej słyszany – mówi Kamil Wiszowaty, CEO Group One Media.

Przejście Katarzyny Niczypor do zarządu to nie jedyne zmiany w strukturze human capital w Group One w ostatnim czasie. Na stanowisko talent senior specialist awansowały Paulina Czuba i Martyna Strugińska. Obie zarządzają systematycznie powiększającymi się zespołami wspólnie z Katarzyną Niczypor.

Group One jest grupą komunikacyjną funkcjonującą na rynku od 2013 roku. Oferuje klientom usługi strategiczne, kreatywne i mediowe oraz technologiczne.

