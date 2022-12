Katarzyna Drzyzguła-Wierzchucka prezesem GBA Polska

Katarzyna Drzyzguła-Wierzchucka dołączyła do spółki GBA Polska w roku 2017 (fot. mat. pras.)

Katarzyna Drzyzguła-Wierzchucka dołączyła do spółki GBA Polska (sieci laboratoriów przeprowadzających badania żywności, kosmetyków, badania środowiskowe) w 2017 roku, początkowo jako dyrektor finansowy, a od roku 2018 jako wiceprezes. Była odpowiedzialna za proces inwestycyjny BNP Paribas Bank Polska w JARS oraz cały proces sprzedaży JARS do GBA Group. W pierwszych miesiącach po dołączeniu do GBA Group wspierała proces integracji JARS z GBA Group, pełniąc również funkcję chief compliance officer.

W przeszłości pracowała dla firm doradczych, zarówno rodzinnych, jak i międzynarodowych, wspierając ich klientów w tworzeniu struktur i procesów księgowych, controllingowych, konsolidacyjnych oraz przeprowadzając badania sprawozdań finansowych spółek zgodnie polskimi i międzynarodowymi

standardami sprawozdawczości finansowej, a także prowadząc procesy due dilligence.

Katarzyna Drzyzguła-Wierzchucka posiada wykształcenie finansowe i biznesowe. Jest biegłym rewidentem i absolwentem programu Canadian Executive MBA na Uniwersytecie Quebec w Montrealu.

