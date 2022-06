Karolina Gębura-Nowak i Anita Rogalska awansują w Philip Morris

KDS

• 29 cze 2022 10:38





Philip Morris ogłosił zmiany kadrowe w polskim oddziale. Karolina Gębura-Nowak dołączyła do zespołu zarządzającego Philip Morris w Polsce oraz objęła stanowisko dyrektorki działu Kapitału Ludzkiego i Kultury Organizacyjnej Polska i Kraje Bałtyckie. Do tej pory rolę tę pełniła Anita Rogalska, która teraz jako head of global leadership development będzie zarządzać strategią rozwoju przywództwa w Philip Morris International. Anita Rogalska (fot. PM)

REKLAMA

Karolina Gębura-Nowak swoją karierę w PM zaczęła w zupełnie innym dziale niż ten, na którego czele dziś staje. W 2005 r. dołączyła do działu finansowego krakowskiej placówki. Przez kolejne lata miała okazję zarządzać działaniami migracyjnymi do krakowskiej filii Zintegrowanych Usług Biznesowych obejmującymi m.in. spółki w Portugalii, Niemczech, Belgii, Holandii czy Hiszpanii, by następnie pracować w Centrum Operacyjnym w Lozannie.

Karolina Gębura-Nowak (fot. PM)

Interesują Cię biura, biurowce, powierzchnie coworkingowe i biura serwisowane? Zobacz oferty na PropertyStock.pl

Kolejny krok to powrót do Krakowa i obszar Kontroli Wewnętrznej oraz Praworządności. Od 2011 roku związana jest ze spółką komercyjną PM w Polsce, współpracując w różnych rolach z działami komercyjnymi. W 2014 roku przeszła do obszaru HR, będąc partnerem biznesowym wspierającym różne funkcje biznesu, aby pomóc organizacji rosnąć i rozwijać najlepsze talenty.

Następnie obszar odpowiedzialności Gębury-Nowak został rozszerzony, objęła stanowisko senior manager talent management and inclusion & diversity, kierując zespołem pozyskiwania i rozwoju talentów, rozwoju kultury organizacyjnej oraz budowania marki pracodawcy.

Do tej pory rolę dyrektorki działu Kapitału Ludzkiego pełniła Anita Rogalska (z firmą związana od 2018 roku), która awansowała do globalnych struktur i teraz jako head of global leadership development będzie zarządzać strategią rozwoju przywództwa w PMI. Anita będzie kierować centrum eksperckim zajmującym się rozwojem kadry zarządzającej, programami przywódczymi, coachingiem i ścieżkami rozwoju liderów, od przełożonych pierwszej linii do następnej generacji liderów.

Warto przypomnieć, że PM ogłosiła ostatnio osiągnięcie swojego globalnego celu w zakresie poprawy równowagi płci, zapewniając do 2022 r. co najmniej 40 proc. udział kobiet na stanowiskach managerskich. W przypadku rynku polskiego taką rolę pełni już ponad 45 proc. zatrudnionych kobiet.

Philip Morris Polska to firma tytoniowa, obecnie na terenie całego kraju zatrudnia ok. 7 000 osób.

Materiał chroniony prawem autorskim - zasady przedruków określa regulamin.

PODOBAŁO SIĘ? PODZIEL SIĘ NA FACEBOOKU PODOBAŁO SIĘ? PODZIEL SIĘ NA FACEBOOKU