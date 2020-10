Karina Furga-Dąbrowska powołana do rady doradczej Mindful Workplace Community

Karina Furga-Dąbrowska, partner oraz Europe Chief Mindfulness Officer w kancelarii Dentons, została powołana w skład rady doradczej organizacji Mindful Workplace Community (MWC). Kadencja w radzie potrwa rok z możliwością przedłużenia na kolejnych 12 miesięcy.

MWC jest międzynarodową, profesjonalną organizacją zrzeszającą osoby zajmujące się rozwojem i szerzeniem wiedzy o mindfulness w organizacjach. Została utworzona i jest zarządzana przez Mindfulness Initiative (MI), brytyjską organizację charytatywną, zajmującą się edukacją.

Głównym zadaniem nowo utworzonej rady doradczej będzie wspieranie MWC w nieustającym rozwoju. Rada będzie wspierać dyrektorów MWC w procesie realizacji statutowych celów określonych w tej organizacji, a mianowicie w „badaniu, rozwoju i promocji zrównoważonego wdrażania praktyk uważności w środowiskach pracy; promowaniu kontaktów między profesjonalistami aktywnie angażującymi się w popularyzację, organizację i prowadzenie szkoleń z mindfulness w miejscach pracy, tworzeniu lepszych warunków obiegu informacji, wzajemnego wsparcia i dzielenia się najlepszymi praktykami”.

Rada będzie też opracowywać ogólne wytyczne i przeciwdziałać angażowaniu się przez MWC w inicjatywy i decyzje niezgodne z jej celami.

- Jestem zaszczycona powołaniem mnie do rady doradczej MWC i możliwością współpracy z innymi nauczycielami i liderami mindfulness z wiodących organizacji międzynarodowych - komentuje Karina Furga-Dąbrowska.

- Do rady wniosę nie tylko swoje entuzjastyczne podejście do promowania szkoleń z uważności w środowiskach pracy, ale też i wiedzę oraz praktyczne umiejętności zdobyte w trakcie mojej własnej przygody z uważnością, a także w efekcie uczestnictwa w licznych szkoleniach w tym zakresie. Chętnie podzielę się również najlepszymi praktykami wypracowanymi podczas wdrażania różnego rodzaju inicjatyw opartych na uważności w globalnej firmie prawniczej.

Po ponad 20 latach pracy w środowisku korporacyjnym, w tym 12 latach na stanowisku partnera w kancelarii Dentons, Karina Furga-Dąbrowska została aktywną promotorką programów opartych na uważności w organizacjach. Zainicjowała i wdrożyła przełomowy projekt NextMind w kancelarii Dentons, pomagający pracownikom kancelarii obniżyć poziom stresu, przyczyniający się do poprawy ich dobrostanu oraz rozwijający ich inteligencję emocjonalną przy pomocy technik uważności.

Projekt NextMind został wysoko rekomendowany w prestiżowym rankingu FT Innovative Lawyers Europe Awards 2019 w kategorii „Zarządzanie i rozwój talentów”. NextMind oraz inne inicjatywy oparte na mindfulness są sukcesywnie wdrażane w Dentons w ramach globalnej strategii firmy i stanowią jeden z filarów NextTalent – globalnego programu rozwoju zasobów ludzkich kancelarii.

- Uważam, że praktykowanie uważności jest kluczem do wyzwolenia potencjału ludzkiego i poprawy dobrostanu w nowoczesnym środowisku pracy. Moją misją jest przekształcanie organizacji w prawdziwie uważne miejsce pracy oraz promowanie kultury pracy, w której dobre wyniki osiągane są dzięki zrównoważonemu przywództwu, autentyczności, empatii, uczciwości, otwartości i wzajemnemu szacunkowi - dodaje Karina Furga-Dąbrowska.

Karina Furga-Dąbrowska jest prawnikiem, członkiem Zespołu Prawa Podatkowego i Farmaceutycznego od 2006 r., i partnerem w kancelarii Dentons od 2008 roku. Poza edukacją ściśle prawniczą, ukończyła nauczycielski kurs terapii poznawczej opartej na uważności (MBCT) w UCSD Center for Mindfulness.

Ukończyła też liczne kursy nauczycielskie w Oksfordzkim Centrum Uważności (Oxford Mindfulness Center), m. in. Mindfulness in the Workplace oraz Mindfulness-Finding Peace in a Frantic World”, a także program Search Inside Yourself wypracowany przez Google oraz Mindful Self-Compassion i MSC@Work. Obecnie uczestniczy w dziewięciomiesięcznym, wirtualnym globalnym programie Inner MBA opartym na uważności, opracowanym przez New York University, Wisdom 2.0, LinkedIn oraz Sounds True.