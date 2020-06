Karen Reddington prezes FedEx Express w Europie oraz CEO TNT

Karen Reddington pracuje w FedEx Express od 23 lat, a ostatnio pełniła funkcję regional president w regionie Azji i Pacyfiku. Z dniem 1 czerwca zastąpiła na nowym stanowisku Berta Nappiera, który po dwóch latach objął stanowisko executive vice president i będzie odpowiedzialny za rozwój biznesu oraz obszar finansów i podatków w FedEx Corp. w centrali spółki w Memphis.

W nowej roli, Karen będzie nadzorowała pracę ponad 50 tys. członków zespołu FedEx w blisko 50 krajach. Będzie odpowiedzialna za kontynuację realizacji strategii regionalnej, w tym ekspansję firmy w sektorze e-commerce i kolejne inwestycje w sieć połączeń drogowych i lotniczych.

- Europa oferuje ogromne możliwości dla rozwoju FedEx, i choć z ciężkim sercem żegnam kolegów i koleżanki w regionie APAC, jednocześnie cieszę się, że mogę dołączyć do tak utalentowanego zespołu - powiedziała Karen Reddington. - Mamy silną pozycję w Europie, co daje dobrą podstawę do dalszego rozwoju naszego biznesu, z korzyścią dla naszych klientów.

Reddington dołączyła do FedEx w 1997 r. na stanowisku operations research adviser w Hong Kongu. W kolejnych latach awansowała w strukturze firmy w regionie Azji i Pacyfiku, a w 2015 roku objęła w tym regionie funkcję regional president. W tym okresie kierowała regionalną integracją TNT, wprowadzeniem rozszerzonych usług dla małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) oraz działaniami FedEx związanymi z reakcją na pandemię COVID-19 w tym regionie.

- Karen Reddington jest znakomitym managerem z uznanym doświadczeniem kierowniczym w środowisku międzynarodowym - powiedział Don Colleran, prezes i CEO FedEx Express. - Jestem przekonany o tym, że będzie znakomicie kontynuować pracę rozpoczętą przez Berta w tym kluczowym dla FedEx Express w Europie momencie.