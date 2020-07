Julien Ducarroz prezesem Orange Polska

Julien Ducarroz przez ostatnie 4 lata kierował Orange Moldova, największym operatorem konwergentnym na tamtejszym rynku. Z usług firmy korzysta ponad 2,6 mln użytkowników. Wcześniej, od 2007 roku był związany z Orange Romania. Dołączył do firmy jako dyrektor strategii, a od maja 2009 do maja 2016 roku kierował sprzedażą, marketingiem oraz komunikacją marketingową jako chief commercial officer.

W sumie z Grupą Orange związany jest 18 lat. W tym czasie zdobył różnorodne doświadczenie na europejskich rynkach: był szefem marketingu strategicznego, a następnie szefem marketingu mobilnego w Orange Nederland, odpowiadał za wdrażanie zarządzania wydajnością w 6 krajach grupy, kierował też Business Intelligence, odpowiadając za analizy biznesowe i poszukiwanie nowych możliwości rozwoju.

Decyzją Rady do zarządu dołączył też Jacek Kunicki, od marca 2020 r. kierujący finansami firmy. Kunicki jest związany z Orange Polska od 2003 r. W tym czasie odpowiadał m.in. za relacje inwestorskie operatora. Od 2014 roku był szefem kontrolingu finansowego Orange w Polsce, raportując bezpośrednio do członka zarządu ds. finansów. Jacek Kunicki jest członkiem rady nadzorczej Networks! oraz Teltech (część Grupy Orange Polska). Przed dołączeniem do Orange, pracował w zespole finansowym telekomunikacyjnego Energis Polska. Jest absolwentem Wyższej Szkoły Zarządzania w Warszawie, posiada także dyplom MBA z Oxford Brookes University.