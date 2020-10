Jorge Díez dyrektorem ds. designu SEAT-a

Od 1 grudnia Jorge Díez obejmie stanowisko dyrektora ds. designu SEAT-a. W ciągu niemal 20 lat kariery projektant pracował dla takich marek, jak Audi, SEAT, Volkswagen czy Nissan. Spod jego ręki wyszły tak kultowe modele, jak druga generacji Audi TT, pierwsze Audi A7 oraz trzecia odsłona SEAT-a Leona.

Autor:KDS

• 21 paź 2020 7:24





Jorge Díez. (Fot. materiały prasowe)

Díez jest absolwentem wzornictwa przemysłowego na Uniwersytecie w Walencji oraz Projektowania Samochodów na Politechnice w tym samym mieście. Dodatkowo ukończył studia w londyńskim Royal College of Art.

Specjalizuje się w projektowaniu karoserii samochodów. Przez siedem lat pracował dla Audi w Ingolstadt, a w 2008 roku dołączył do działu projektowania zewnętrznego SEAT-a. W 2010 roku objął stanowisko starszego projektanta w siedzibie Volkswagena w Wolfsburgu.

W 2011 roku Díez awansował na kierownika działu projektowania zewnętrznego SEAT-a. Przez trzy lata pracy dla hiszpańskiej marki doprowadził do powstania projektów m.in. trzeciej generacji SEAT-a Leona, pierwszej wersji Ateki oraz trzeciej odsłony Ibizy. W 2014 roku wrócił do Audi jako Dyrektor ds. Projektów Samochodów Koncepcyjnych. Zajmował się m.in. modelami marek Audi, Lamborghini oraz Ducati. Po trzech latach stanął na czele studia 4 Exterior Design należącego do Audi. Między latami 2019 i 2020 był Wiceprezesem europejskiego studia Mitsubishi Motors Design.

– Jorge Díez jest jednym z najzdolniejszych projektantów branży motoryzacyjnej – zauważa Wayne Griffiths, prezes SEAT-a. – Zaprojektował jednej z najbardziej charakterystycznych modeli zeszłej dekady, takie jak Ateca, Leon czy Ibiza. Bardzo się cieszymy, że postanowił wrócić do SEAT-a. Jestem pewien, że jego międzynarodowe doświadczenie połączone z barcelońską tożsamością SEAT-a i CUPRY będzie widoczna w nadchodzących projektach.

Na nowym stanowisku Díez będzie odpowiadał przed wiceprezesem SEAT-a ds. R&D, dr. Wernerem Tietzem.

