John Stankey dyrektorem generalnym AT&T

Przekazanie władzy będzie miało charakter płynny. Randall Stephenson ustąpi miejsca Johnowi Stankeyowi w fotelu dyrektora generalnego 1 lipca (1 czerwca zostanie członkiem zarządu). Funkcję prezesa będzie jednak pełnił do stycznia 2021 r. właśnie po to, by sukcesja przebiegała płynnie i bez wstrząsów.

Ogłoszenie o przejęciu sterów w firmie przez Stankeya też jest zresztą zwieńczeniem wielomiesięcznego, nawet wieloletniego procesu. Zarząd AT&T rozpoczął planowanie sukcesji w 2017 roku, a proces obejmował dokładną ocenę kandydatów wewnętrznych i zewnętrznych. Ostatnie pięć miesięcy to intensywne prace Komitetu HR, kierowanego przez Bath Mooney a składającego się z przedstawicieli managementu wspieranych przez zewnętrznych konsultantów, który dokonał ostatecznej selekcji.

Zadanie komitetu było – jak wspomina firma - wybranie takiego kandydata, który ma wizję, doświadczenie, talent i przywództwo - cechy niezbędne do realizacji planów strategicznych AT&T.

57-letni Stankey pełni funkcję prezesa i dyrektora operacyjnego od października 2019 r. Dołączył do AT&T w 1985 r. Ma doświadczenie we wszystkich obszarach działalności AT&T, od strategii korporacyjnej i technologii po działalność operacyjną, media i rozrywkę. Stankey pełnił różne funkcje, w tym: był dyrektorem generalnym (CEO) WarnerMedia, AT&T Entertainment Group, dyrektorem ds. strategii, dyrektorem technicznym, CEO AT&T Operations; oraz AT&T Business Solutions. Powołanie Stankeya jest postrzegane jako oznaka dalszej ewolucji AT&T jako firmy medialnej wraz z korzeniami telekomunikacyjnymi.