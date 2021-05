Joanna Wojnarowska, ekspert w dziedzinie nieruchomości komercyjnych, inwestycji i budownictwa, została mianowana na stanowisko deputy global head of real estate.





km

km • 6 maj 2021 13:36





Joanna Wojnarowska w globalnych strukturach DWF (fot. mat. pras.)

REKLAMA

Joanna Wojnarowska nadal będzie pełniła funkcję global head of housing w DWF oraz będzie kierowała zespołem Nieruchomości DWF w Polsce, dodatkowo będzie współzarządzać i wdrażać strategię rozwoju globalnego zespołu Nieruchomości DWF na stanowisku deputy global head of real estate. Zespół, którym będzie zarządzać, składa się z ponad 200 prawników działających w 17 biurach i 10 jurysdykcjach.

Nominacja ta jest elementem zapowiedzianej w styczniu globalnej strategii związanej z wdrożeniem nowej wewnętrznej struktury operacyjnej DWF. W nowej strukturze działalność operacyjna jest podzielona na trzy linie biznesowe - doradztwo prawne, Mindcrest i Connected Services.

Interesują Cię biura, biurowce, powierzchnie coworkingowe i biura serwisowane? Zobacz oferty na PropertyStock.pl

- Bardzo cieszę się, że zostałam powołana na stanowisko deputy global head of real estate w momencie, gdy wdrażamy nową strukturę operacyjną w organizacji. Uważam, że odzwierciedla ona siłę i potencjał rozwojowy zespołu nieruchomości w DWF. Razem z Toby Askinem będziemy nadal koncentrować się na inicjatywach rozwijających naszą globalną ekspertyzę i na zapewnieniu doskonałej obsługi naszych klientów w całym regionie – mówi Wojnarowska.

- Cieszę się, że Joanna obejmuje stanowisko deputy global head of real estate i dołącza do mnie jako drugi przedstawiciel DWF w Polsce w globalnym kierownictwie firmy. Jest ona najlepiej przygotowana do objęcia tej roli i nie mógłbym być bardziej zadowolony, że profesjonalistka tego formatu dołączyła do nas i tak szybko rozwija się w naszej organizacji. Oprócz tego awansu, szereg naszych kolegów objęło globalne lub regionalne funkcje w ramach swoich praktyk i sektorów w nowej matrycy operacyjnej. Jest to wyraz uznania i zaufania, jakim DWF obdarza swoje polskie biuro, za co jesteśmy bardzo wdzięczni – powiedział Michał Pawłowski, partner zarządzający DWF w Polsce.

Materiał chroniony prawem autorskim - zasady przedruków określa regulamin.