Joanna Gierak-Onoszko na czele działu komunikacji w kancelarii Dentons

KDS

• 11 sie 2022 14:50





Joanna Gierak-Onoszko, autorka m.in. nagradzanej książki non-fiction „27 śmierci Toby’ego Obeda”, kieruje komunikacją kancelarii Dentons. Joanna Gierak-Onoszko (fot. Dentons)

REKLAMA

Joanna Gierak-Onoszko ma ponad 20-letnie doświadczenie w obszarze mediów i public relations, z kancelarią Dentons związana jest od 2018 roku. Kształciła się w obszarze nowoczesnego zarządzania z uwzględnieniem różnorodności, m. in. w Ted Rogers School of Management w Uniwersytecie Ryersona w Toronto oraz z kompetencji managerskich w Akademii Przywództwa Kobiet LiderShe w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. W tej ostatniej uczelni ukończyła też studia podyplomowe „CSR. Strategia odpowiedzialnego biznesu”. Jest absolwentką Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego oraz Polskiej Szkoły Reportażu.

Równolegle jest obecna w przestrzeni literackiej. Owocem lat spędzonych w Kanadzie jest jej głośna książka „27 śmierci Toby’ego Obeda”, poświęcona mechanizmom przemocy i szkołom dla rdzennych dzieci prowadzonym przez duchownych. Książka zdobyła NIKE Czytelników i była nominowana do najważniejszych nagród literackich w Polsce – m.in. do nagrody im. Ryszarda Kapuścińskiego, nagrody Conrada, nagrody im. Witolda Gombrowicza, nagrody im. Beaty Pawlak oraz do Odkryć Roku Empiku w kategorii literatura.

Interesują Cię biura, biurowce, powierzchnie coworkingowe i biura serwisowane? Zobacz oferty na PropertyStock.pl

Jako dziennikarka publikowała m.in. na łamach „Polityki”, „Tygodnika Powszechnego”, „Dużego Formatu” i „Pisma”, poruszając kwestie społeczne, prawne i prawnoczłowiecze. Jest jedną z 3 autorek z Polski objętych programem Komisji Europejskiej „Connecting Emerging Literary Artists” (CELA). Angażuje się w inicjatywy równościowe, działa na rzecz wsparcia kobiet i osób LGBT+.

Do obowiązków public relations & communications managera należy m.in. zarządzanie komunikacją zewnętrzną, działaniami kancelarii w obszarze public relations oraz public affairs. Gierak-Onoszko zajmuje się też projektami dotyczącymi społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR), inicjatywami pro bono, projektami klienckimi, a także wsparciem komunikacji wewnętrznej oraz działań z obszaru Employment Brandingu.

Z kolei Iga Niewiadomska objęła nowo utworzone w kancelarii stanowisko external relationship and events managera. Iga jest odpowiedzialna za wydarzenia specjalne, spotkania wizerunkowe i relacyjne organizowane przez kancelarię, wsparcie projektów klienckich oraz wewnętrznych, a także politykę kancelarii w odniesieniu do inicjatyw pro bono i CSR.

Iga Niewiadomska (fot. Dentons) Obszarem komunikacji PR zajmuje się ponad dwie dekady. Z Dentons związana jest na stałe od 2016 roku, współpracę projektową z Dentons rozpoczęła już w 2007 roku. Wcześniej, w latach 2007-2014, prowadziła własną firmę PR Rainer Communications, specjalizującą się działaniach public affairs oraz komunikacją kryzysową. Współpracowała między innymi z Madeleine Albright oraz Parlamentarną Grupą Kobiet. Odpowiadała za kryzysową komunikację PF Jelfa w słynnej „Aferze Corhydronowej”. Karierę zawodową na stanowiskach menedżerskich rozpoczęła w 1998 roku jako dyrektor marketingu Radia Pogoda, a od 2000 roku jako szefowa biura reklamy wydawnictwa Business Press. Następnie, do czasu założenia własnej agencji, prowadziła kolejno jako managing partner warszawski odział PR należący do J.W. Thompson/Parintex oraz PR/TBWA Warsaw. Jest absolwentką wydziału Historii Fotografii w Sotheby’s Institute of Art w Londynie oraz wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego. W czasie wolnym organizuje wystawy fotografii, projekty kuratorskie oraz prowadzi autorskie audycje radiowe. Dentons to firma prawnicza działająca w Polsce i na świecie. W 2021 roku jej warszawskie biuro świętowało jubileusz 30-lecia działalności w Polsce. W sumie na świecie zatrudnia 20 000 profesjonalistek i profesjonalistów w ponad 200 lokalizacjach.

Materiał chroniony prawem autorskim - zasady przedruków określa regulamin.

PODOBAŁO SIĘ? PODZIEL SIĘ NA FACEBOOKU PODOBAŁO SIĘ? PODZIEL SIĘ NA FACEBOOKU