Joanna Galińska dołącza do Devire

Joanna Galińska dołączyła do firmy rekrutacyjnej i outsourcingowej Devire. Ekspertka objęła stanowisko Principal Consultant Legal & TAX. Tym samym Joanna Galińska będzie odpowiedzialna za rozwój nowej jednostki biznesowej, specjalizującej się w rekrutacji w obszarach: prawnym oraz podatkowym.

Przez pierwsze lata kariery zawodowej Joanna Galińska pracowała w międzynarodowych firmach jako ambasador marek premium. Od 2017 roku jest związana z branżą rekrutacyjną. Pierwsze doświadczenia zdobyła w Antal, dołączając do zespołu HR & Legal, gdzie specjalizowała się we współpracy z firmami z sektora prawnego. Początkowo realizowała projekty dla back office, dzięki czemu poznała struktury i sposób funkcjonowania kancelarii prawnych. Zdobyła gruntowną wiedzę na temat specjalizacji prawnych, co z czasem pozwoliło jej na realizację rekrutacji na stanowiska prawnicze.

Z początkiem stycznia 2021 roku objęła stanowisko principal consultant legal & TAX w Devire, gdzie jest odpowiedzialna za realizację procesów rekrutacyjnych na stanowiska średniego i wyższego szczebla w kancelariach prawnych oraz strukturach in-house’owych. Głównym wyzwaniem Joanny Galińskiej będzie rozwój nowej specjalizacji Devire w obszarach: prawnym oraz podatkowym.

Katarzyna Wierzbicka, Business Unit Manager w Devire podkreśla, że dołączenie Joanny Galińskiej do zespołu to kolejny krok do budowy pełnej specjalizacji marki.

- Otwarcie nowej specjalizacji Legal to kolejny krok w kierunku stworzenia maksymalnie kompleksowej usługi dla naszych klientów. Jednocześnie wysoko wyspecjalizowani rekruterzy w wąskiej branży, umożliwiają nam przeprowadzanie procesów rekrutacyjnych na najwyższym poziomie jakości, którą od lat budujemy na rynku – wyjaśnia Katarzyna Wierzbicka.

Jak komentuje Joanna Galińska: możliwość udziału w budowaniu nowej specjalizacji przekonała mnie do nawiązania współpracy z Devire. Firma jest innowacyjna i daje możliwość rozwoju zawodowego, oferując jasną ścieżkę kariery. Nie bez znaczenia pozostaje przyjazne środowisko pracy, oparte na wartościach turkusowego modelu zarządzania.

- Asia jest profesjonalną, doświadczoną i pełną pozytywnej energii osobą, która doskonale wpisze się w struktury naszego zespołu. Jest nastawiona na wysoką jakość pracy zarówno po stronie Klientów jak i Kandydatów, co daje mi pewność, że sprosta nowym wyzwaniom – podsumowuje Katarzyna Wierzbicka.

