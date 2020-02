Jens Wollmann na czele Dachser DIY-Logistics

Jens Wollmann ma niemal 20 lat doświadczenia w branży logistycznej i przez ponad połowę tego czasu był związany z Dachser. Po przeszkoleniu na spedytora 43-letni obecnie menedżer rozpoczął karierę w firmie w 2004 r. Przez dziewięć lat pracował na wielu stanowiskach w Dachser Air & Sea Logistics - w tym w dziale sprzedaży i zarządzając relacjami z kluczowymi klientami. W 2013 r. przeszedł do DHL. Piastował tam różne stanowiska związane ze sprzedażą, finalnie jako szef działu Business Development & Account Management South, po czym wrócił do Dachser wiosną 2018 roku. Od tego czasu przygotowywał się do przejęcia obowiązków od Ralfa Meistesa w ramach rozwiązania branżowego Dachser DIY-Logistics.

Dachser, firma rodzinna z siedzibą w Kempten w Niemczech, oferuje logistykę transportu, magazynowania oraz spersonalizowanych usług w dwóch obszarach biznesowych: Dachser Air & Sea Logistics oraz Dachser Road Logistics

