Jarosław Zacharjasiewicz prezesem Well Well Invest

Do zespołu Well Well Invest dołączył Jarosław Zacharjasiewicz obejmując stanowisko prezesa.

Ukończył studia Master of Business Administration (MBA) w Szkole Głównej Handlowej we współpracy z University of Minnesota - Carlson School of Management oraz studia magisterskie w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.

W portfolio Well Well Invest znajduje się m.in. Well Well -marka skierowana do miłośniczek i miłośników dań roślinnych. Spółka posiada zakład produkcyjny, jest jednym z największych producentów tofu w Europie. Portfolio produktowe Well Well to m.in.: falafele, humusy, pasty, roślinne, wędliny i hamburgery obecne jest na rynku krajowym i zagranicznym.

