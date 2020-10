Jarosław Wróbel pokieruje PGNiG

Zarząd Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa poinformował w środę, że rada nadzorcza powierzyła pełnienie obowiązków prezesa spółki Jarosławowi Wróblowi do czasu rozstrzygnięcia postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko prezesa.

AS

AS • 28 paź 2020 18:55





arosław Wróbel pokieruje gazowym koncernem do czasu wybrania następcy Jerzego Kwiecińskiego. Fot. Mat. pras.

REKLAMA

Fotel prezesa PGNIG opustoszał tydzień temu – 21 października niespodziewaną dymisję złożył (z końcem dnia 22 października) Jerzy Kwieciński, były minister rozwoju, a następnie finansów. Oficjalnie podawaną przyczyną były względy osobiste, prasa spekulowała jednak, że rzeczywistym powodem rozstania Kwiecińskiego z PGNIG był konflikt z prezesem PKN Orlen Danielem Obajtkiem (PKN chce przejąć PGNiG, czemu Kwieciński był początkowo przychylny, potem jednak według prasy zaczęły narastać nieporozumienia).

P.o. prezes Jarosław Wróbel to menedżer z wieloletnim doświadczeniem zawodowym, związany z szeroko pojętą branżą energetyczną od 1992 roku. W latach 1993-1999 był związany z Elektrociepłownią "Będzin", odpowiadał za opracowanie i wdrożenie programu restrukturyzacji, a także przygotowanie i doprowadzenie spółki do giełdowego debiutu.

W 2002 r. związał się z PGNiG. W latach 2003-2013 był wiceprezesem ds. ekonomicznych Górnośląskiej Spółki Gazownictwa. Od 8 stycznia do 1 marca 2016 r. był członkiem zarządu Polskiej Spółki Gazownictwa, a od 2 marca 2016 r. do 16 lutego 2018 r. pełnił funkcję prezesa tej spółki.

Następnym etapem jego kariery zawodowej była grupa PKN Orlen. Od 17 kwietnia 2018 r. do 31 grudnia 2019 r. był prezesem Orlen Południe, gdzie był współtwórcą programu budowy nowoczesnej biorafinerii.

Jarosław Wróbel został powołany do zarządu PGNiG (jako wiceprezes ds. handlowych) w styczniu tego roku, razem z Jerzym Kwiecińskim, którego niniejszym czasowo zastępuje.

Materiał chroniony prawem autorskim - zasady przedruków określa regulamin.