Jarosław Szaliński dyrektorem finansowym Grupy Komputronik

Od 14 września dyrektorem finansowym Grupy Komputronik jest Jarosław Szaliński. W ramach swoich obowiązków będzie odpowiedzialny za funkcjonowanie obszaru finansów,

księgowości i kadr oraz za sprawność operacji back office.

Autor:KDS

• 15 wrz 2020 16:18





Jarosław Szaliński. (fot. Grupa Komputronik)

REKLAMA

Jarosław Szaliński posiada ponad 25-cio letnie doświadczenie w zarządzaniu, nadzorowaniu i optymalizacji kluczowych procesów zarządczych i operacyjnych. Do tej pory pełnił funkcje dyrektora sprzedaży, dyrektora finansowego, prezesa zarządu i członka rady nadzorczej w największych firmach notowanych na WIG20.

Nowy CFO Komputronik posiada wiedzę i doświadczenie zdobyte podczas pracy m.in. dla koncernu naftowego, przewoźnika kolejowego, farmaceutycznego, produkcyjnego, medialnego i FMCG. Związany był z takimi firmami jak m.in. PKN Orlen, Bioton, Agora czy Danone Group. W Grupie Komputronik będzie wspierał decyzje zarządu oraz wspomagał spółki z Grupy w procesie optymalizacji działań.

- Bardzo się cieszę, że mogę dołączyć do Grupy Komputronik. Chcę wykorzystać swoją wiedzę i doświadczenie, by przyczynić się do rozwoju jednego z czołowych dystrybutorów sprzętu IT w Polsce - komentuje Szaliński.

Dotychczasowy dyrektor finansowy Grupy Komputronik – Krzysztof Nowak – będzie współpracował z nowym CFO w ramach obszaru finansów i w bieżących działaniach operacyjnych.

Materiał chroniony prawem autorskim - zasady przedruków określa regulamin.