Jane Fraser dyrektorem generalnym Citigroup

Jane Fraser obejmie stanowisko dyrektora generalnego Citigroup. Na czele jednego z największych banków w USA zasiadał do tej pory Michael Corbat, który przechodzi na emeryturę.

Jak podaje New York Times, Jane Fraser będzie pierwszą kobietą, która stanie na czele giganta z Wall Street. Media decyzję banku okrzyknęły rewolucyjną. Bowiem do tej pory nowojorska giełda uchodziła za "klub dla mężczyzn".

Fraser obecnie pełni funkcje prezesa Citi i dyrektora generalnego Global Consumer Banking. W sumie z City Group związana jest od 16 lat. Jej globalne obowiązki obejmują wszystkie firmy konsumenckie w 19 krajach, w tym bankowość detaliczną i zarządzanie majątkiem, karty kredytowe, kredyty hipoteczne oraz powiązane operacje i technologie. Jest członkiem Citi Executive Management Team i współprzewodniczącą Citi Women Affinity Group.

W latach 2015-2019 była dyrektorem generalnym Citi Latin America. W latach 2013-2015 pełniła funkcję dyrektora generalnego amerykańskiej bankowości konsumenckiej i komercyjnej oraz CitiMortgage. W latach 2009-2013 była dyrektorem generalnym Citi's Global Private Bank. Wcześniej globalnym dyrektorem ds. strategii oraz fuzji i przejęć w Citi w latach 2007-2009. Do Citi dołączyła w 2004 r. w pionie Bankowości Korporacyjnej i Inwestycyjnej.

Wcześniej była partnerem w McKinsey & Company. Swoją karierę rozpoczęła w Goldman Sachs w dziale fuzji i przejęć w Londynie, a następnie pracowała w Asesores Bursátiles w Madrycie w Hiszpanii. Zasiada w radzie dyrektorów Citibanamex oraz radzie doradców dziekana Harvard Business School. Jest członkiem Economic Club of New York, Global Advisory Board w Stanford oraz Council on Foreign Relations.

Ma tytuł MBA z Harvard Business School oraz tytuł magistra ekonomii na Uniwersytecie Cambridge. Jest mężatką i ma dwoje dzieci.

