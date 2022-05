Jan Radzikowski dołącza do Forc.ee

Jan Radzikowski, specjalista w obszarze finansowania inwestycji oraz wycen przedsiębiorstw, obejmuje stanowisko wiceprezesa ds. inwestycji (VP of investments) w platformie crowdfundingowej Forc.ee

Do głównych zadań nowego wiceprezesa ds. inwestycji należeć będzie wsparcie merytoryczne zespołu ekspertów w wyborze jakościowych projektów o dużym potencjale wzrostu oraz pozyskaniu dla nich kapitału.

– Cieszę się, że dołączam do zespołu Forc.ee, który z powodzeniem wykorzystuje konstrukcję Prostej Spółki Akcyjnej do budowania podstaw nowoczesnego crowdfundingu. Prowadzone ostatnio emisje start-upu 2Riders udowadniają, że PSA to konstrukcja prawna, która zachęca inwestorów do lokowania środków w rozwój polskich innowacji. Forc.ee prezentuje także interesujące podejście do wspierania wyróżniających się spółek w obszarach, które na ogół pomijane są przez fundusze VC, w tym projektów przemysłu użytkowego czy hardware’owych. Dobór projektów inwestycyjnych odbywa się w myśl zasady – liczy się jakość, a nie ilość – wyjaśnia Jan Radzikowski.

Jan Radzikowski (mat.pras.)

Jan Radzikowski w przeszłości zawodowo związany był ze spółkami technologicznymi, takimi jak Looksoft, Rocket Internet, Allsporter czy Teamplay. Był także założycielem i prezesem platformy isivi.pl o charakterze marketplace dla branży HRtech, gdzie zbudował bazę blisko 100 tys. zarejestrowanych absolwentów najlepszych polskich uczelni.

Pracował dla globalnych firm doradztwa finansowego oraz fuzji i przejęć: KPMG Advisory i Rothschild Global Advisory. W ostatnich latach budował doświadczenie w Polskim Funduszu Rozwoju SA oraz największym funduszu typu fund of funds w regionie CEE – PFR Ventures.

– Jestem przekonany, że wspólnie, jeszcze w tym roku przeprowadzimy udaną emisję wartościowych projektów o wysokim potencjale i przekujemy go w rzeczywisty sukces młodych polskich przedsiębiorstw – podkreśla Piotr Łuszczek, wiceprezes Forc.ee.

