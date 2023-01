Jakub Papierski dołącza do EY

Jakub Papierski jod 25 lat jest związany z rynkiem kapitałowym w Polsce. Przez prawie 12 lat (do października 2021 r.) był wiceprezesem PKO BP nadzorującym pion bankowości inwestycyjnej i korporacyjnej. Przez siedem lat był członkiem rady nadzorczej funduszu Marguerite. Przed wejściem do zarządu PKO BP związany był z Bankiem Pekao, najpierw jako dyrektor do spraw finansowych banku, a potem jako prezes CDM Pekao.

- Dołącza do nas jeden z najlepszych menedżerów na polskim rynku bankowym, z unikalnym doświadczeniem w zarządach czołowych instytucji finansowych. Jego wiedza i kompetencje doskonale wpisują się w obszary bankowości korporacyjnej, private banking oraz zarządzania aktywami, które zliczają się do naszych priorytetowych obszarów zainteresowania - mówi Paweł Preuss, lider sektora finansowego EY Polska.

– Bardzo się cieszymy, że Jakub Papierski dołącza do naszego zespołu. Jesteśmy przekonani, że dzięki tej współpracy nasza praktyka rynków finansowych będzie jeszcze lepiej realizować swoją misję dostarczania wyjątkowej wartości dla naszych klientów, poprzez wspieranie ich w transformacji i realizacji nowych strategii, a także szerzej - dalszego budowania #BetterWorkingWorld – mówi Łukasz Sikora, lider sektora finansowego EY-Parthenon.

Jakub Papierski jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej. Jest laureatem nagrody im. Lesława A. Pagi w 2021 roku.

