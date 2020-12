Jacek Olczak nowym CEO Philip Morris International

Jacek Olczak został wybrany na stanowisko prezesa firmy Philip Morris International. To pierwszy Polak w historii, który będzie pełnił funkcję CEO globalnej firmy.

Jacek Olczak pełnił m.in. funkcję dyrektora zarządzającego rynkami PMI w Polsce oraz w Niemczech i Austrii, by następnie awansować na stanowisko prezydenta PMI na region Unii Europejskiej. W 2012 roku objął stanowisko prezesa ds. finansowych (CFO) PMI, które pełnił do grudnia 2018 roku. Obecnie jest prezesem ds. operacyjnych (COO) PMI, odpowiedzialnym za wdrażanie globalnej strategii PMI oraz za realizację planów komercyjnych w obszarze produktów o potencjale obniżonego ryzyka oraz wyrobów tradycyjnych. W maju 2021 roku będzie nowym prezesem PMI, obejmując fotel CEO z rąk ustępującego André Calantzopoulosa, bezpośrednio po walnym zgromadzeniu akcjonariuszy firmy.

- Bardzo się cieszę, że nowym CEO będzie Jacek. Współpracuję z nim od dekad i doskonale wiem, że jego podejście do firmy, pracowników, a także jego nastawienie na osiąganie wyników oraz dogłębna znajomość naszych produktów, wartości i inwestorów, czynią go idealnym liderem, który jest gwarantem dalszego rozwoju naszego biznesu - mówi André Calantzopoulos, ustępujący CEO Philip Morris International.

- Jestem zaszczycony możliwością kierowania Philip Morris International. Współpracując z André nad transformacją PMI stworzyliśmy warunki, które pozwolą nam dalej realizować wizję świata bez dymu papierosowego, a nawet wykraczać poza nią. Jestem gotów do dalszej współpracy zarówno z André w jego nowej roli, jak i z całym zespołem PMI, w celu zbudowania przyszłości wolnej od dymu papierosowego. To stwarza nam ogromną szansę biznesową oraz przynosi korzyść naszym konsumentom, akcjonariuszom i społeczeństwu - mówi Jacek Olczak, mianowany nowym CEO Philip Morris International.

- Kiedy pracujesz w firmie tak długo jak ja - od 27 lat - i kiedy zdajesz sprawę, że jesteś na stanowisku, które pozwala ci rozwiązać duży i fundamentalny problem tej firmy – jakim jest jej produkt – i wypracować coś, co będzie lepsze dla konsumenta, to szansa na taką transformację firmy staje się czymś zmieniającym twoje życie. W PMI nikt i nigdy nie zatrzymuje mnie na korytarzu, by zapytać: „Po co to robimy?”. Pytanie, które ciągle słyszę, brzmi: „Jak możemy to zrobić szybciej?”. Jeśli masz produkt lepszy dla tych osób, które w przeciwnym wypadku kontynuowałyby palenie papierosów, to czy nie należałoby zachęcać ich do zmiany? I czy nie powinno się także zachęcać firm do sprzedaży takich alternatywnych produktów, zamiast papierosów? – mówi Jacek Olczak.

Obecny szef rady dyrektorów PMI, Louis Camilleri przechodzi na emeryturę z powodów osobistych. Do czasu objęcia jego stanowiska przez André Calantzopoulosa w maju 2021 roku, funkcję tymczasowego szefa rady dyrektorów pełnił będzie Lucio Noto.

Przykład Jacka Olczaka nie jest jedynym dowodem na spektakularne kariery Polaków w globalnych strukturach Philip Morris International. Wielu Polaków pełni w jej globalnych strukturach odpowiedzialne i kierownicze funkcje. Są cenieni za umiejętności przywódcze, strategiczne myślenie oraz za osiągane wyniki, dzięki czemu zajmują coraz wyższe pozycje w organizacji.

Przykłady takich karier Polaków w historii PMI można by mnożyć, wymieniając m.in. Mirosława Zielińskiego – byłego prezesa ds. Nauki i Innowacji oraz byłego prezesa ds. nowych przedsięwzięć, Andrzeja Dąbrowskiego – prezesa zarządu Philip Morris w Meksyku, Aleksandry Samulewicz – wiceprezydenta ds. Produktów o Potencjale Obniżonej Szkodliwości na region UE, Aleksandra Grzesiaka, wiceprezydenta ds. Produktów o Potencjale Obniżonej Szkodliwości w USA, czy Michała Mierzejewskiego – prezesa Philip Morris Polska i Kraje Bałtyckie. Jednak Olczak będzie pierwszym Polakiem pełniącym funkcję CEO w globalnych strukturach PMI.

PMI działa obecnie na ponad 180 rynkach, zatrudnia ok. 88 000 osób i jest pierwszą firmą z branży tytoniowej, która publicznie zobowiązała się do budowania przyszłości wolnej od dymu papierosowego i zastąpienia papierosów produktami bezdymnymi. W tym celu zainwestowała już ponad 7 miliardów dolarów w badania naukowe i rozwój technologii będących lepszą alternatywą do papierosów.