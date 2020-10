Jacek Libucha został prezesem PZL-Świdnik. Marco Lupo, który dodatkowo pełnił tę funkcję ad interim w ostatnich miesiącach, kontynuuje swoją dotychczasową funkcję na stanowisku prezesa Leonardo Polska- poinformowała firma Leonardo.

Ireneusz Chojnacki

Ireneusz Chojnacki • 21 paź 2020 19:49





Jacek Libucha (na zdjęciu) przed karierą biznesową, przez 11 lat służył w Siłach Zbrojnych RP (Fot. mat. pras. Leonardo)

Jacek Libucha przez ostatnie 12 lat pracował w Boston Consulting Group, gdzie zasiadał w zarządzie i był liderem Praktyki Dóbr Przemysłowych i Energetyki w Polsce. Ma doświadczenie w inwestycjach kapitałowych, przekształceniach i optymalizacji procesów przemysłowych dla największych firm na polskim rynku.

Ukończył z tytułem MBA IESE Business School w Barcelonie. Wcześniej uzyskał dyplom magistra na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

Przed karierą biznesową przez 11 lat służył w Siłach Zbrojnych RP. Był między innymi dowódcą szwadronu szturmowego 25. Brygady Kawalerii Powietrznej. Posiada doświadczenie w przygotowywaniu i wykonywaniu operacji aeromobilnych z użyciem śmigłowców.

Jacek Libucha jest absolwentem Wyższej Szkoły Oficerskiej im. Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu, US Coast Guard Academy w New London oraz US Army Ranger School w Georgii. Odznaczony, dwukrotny weteran zagranicznych operacji wojskowych.

PZL-Świdnik od 10 lat jest częścią światowego koncernu Leonardo, działającego w sektorze lotniczym, obronnym i bezpieczeństwa. PZL-Świdnik dotychczas wyprodukowała i dostarczyła ponad 7400 śmigłowców dla klientów z ponad 40 krajów na świecie. Firma zatrudnia ok. 3000 osób, w tym 650 inżynierów i współpracuje z blisko 1000 polskich przedsiębiorstw.

Produktem flagowym PZL-Świdnik jest śmigłowiec W-3 Sokół. Do tej pory został wyprodukowany w ponad 180 egzemplarzach i trafił do kilkunastu krajów na świecie. Najmłodszym produktem PZL-Świdnik jest śmigłowiec SW-4 – produkowany w kilku wersjach. To jednosilnikowy śmigłowiec z miejscem dla 5 osób. Do Wojska Polskiego trafił jako SW-4 Puszczyk. Młodzi piloci wojskowi ze Szkoły Orląt w Dęblinie uczą się na nim pilotażu.

