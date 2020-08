Jacek Byrt został nowym partnerem Mazars w Polsce

Firma audytorsko-doradcza Mazars wzmacnia swój zespół Usług Doradztwa Finansowego w Polsce powołując nowego partnera – Jacka Byrta.

Jacek Byrt - nowy partner w firmie doradczo-audytorskiej Mazars

Jacek Byrt ma blisko 20-letnie doświadczenie zawodowe w zakresie transakcji fuzji i przejęć, finansów przedsiębiorstw oraz doradztwa strategicznego, które zdobył pracując w firmach doradczych oraz w sektorze bankowości korporacyjnej i inwestycyjnej. W trakcie kariery zawodowej uczestniczył w ponad 100 projektach zakończonych sukcesem. Pracował zarówno dla dużych polskich przedsiębiorstw, jak i MŚP reprezentujących różne branże, m.in. sektor produkcyjny, produkcję żywności i rolnictwo, usługi dla przedsiębiorstw (IT i outsourcing), usługi medyczne.

Przed dołączeniem do Mazars Jacek Byrt spędził 16 lat w niezależnej firmie doradczej Azimutus specjalizującej się w transakcjach fuzji i przejęć oraz w doradztwie strategicznym dla przedsiębiorstw, której był założycielem i wspólnikiem. Ponadto pracował w McKinsey&Company w Warszawie, w Dresdner Kleinwort Benson i w Commerzbanku we Frankfurcie nad Menem, w Morgan Stanley w Londynie oraz w Banku Zachodnim WBK SA (obecnie Santander Bank Polska) w Warszawie.

Ukończył studia na London School of Economics (z tytułem Master of Science) oraz Szkołę

Główną Handlową w Warszawie (w tym CEMS Master na paryskim HEC). Ukończył również

Advanced Management Program na IESE Business School w Barcelonie. Biegle włada

językiem angielskim, francuskim oraz niemieckim.

Na nowym stanowisku Jacek będzie członkiem zespołu kierowniczego wyższego szczebla

Mazars w Polsce oraz partnerem odpowiedzialnym za usługi doradztwa finansowego (w tym

m.in. finanse przedsiębiorstw, fuzje i przejęcia, restrukturyzacje, usługi transakcyjne,

finansowe due diligence, wyceny, forensic i dochodzenia w sprawach nadużyć oraz globalne

finansowanie infrastruktury). Będzie współpracował z lokalnymi i międzynarodowymi

konsultantami Mazars, aby zapewnić najwyższy poziom doradztwa i najlepsze praktyczne

rozwiązania dla firm w Polsce.

- To bardzo wymagający czas dla firm w całej Polsce, a my chcemy być w czołówce firm

świadczących usługi doradcze dla biznesu. Cieszę się, że dołączam do już i tak silnego

zespołu Usług Doradztwa Finansowego Mazars w Polsce i że będę wspierać przedsiębiorstwa

w skutecznym radzeniu sobie z pandemią oraz korzystaniu z możliwości pojawiających się w

świecie po COVID-19. – powiedział Jacek Byrt.

- Nadal obserwujemy wzrost popytu na nasze usługi doradcze w Polsce i wzmocniliśmy zespół o Partnera, który ma duże doświadczenie w zakresie transakcji Fuzji i Przejęć i Finansów Przedsiębiorstw. Doświadczenie biznesowe Jacka, w połączeniu z jego specjalistyczną wiedzą wniesie do zespołu kolejne cenne doświadczenie. Bardzo się cieszę, że osoba z tak wysokimi

kompetencjami dołączyła do Mazars w Polsce - dodał Michel Kiviatkowski, partner zarządzający Mazars w Polsce

