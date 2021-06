Izabela Kochańska-Lubowiecka w Provident Polska

Izabela Kochańska-Lubowiecka dołącza do zespołu Provident Polska. Obejmie stanowisko digital sales directora.

Izabela Kochańska-Lubowiecka (fot. Provident Polska)

Do zadań Izabeli Kochańskiej-Lubowieckiej będzie należeć m. in. wdrożenie oraz realizacja strategii dla połączonych kanałów cyfrowych Provident Polska oraz Hapi Pożyczki. Będzie odpowiadać za identyfikację możliwości wzrostu i rozwoju firmy w zakresie sprzedaży online – zarówno dzięki zwiększeniu rentowności, zapewnieniu obsługi klienta, jak też poprzez zawieranie strategicznych partnerstw oraz zarządzanie już istniejącymi relacjami i partnerstwami z innymi podmiotami.

Izabela Kochańska-Lubowiecka posiada bogate doświadczenie w sektorze fintech oraz bankowym. Zanim dołączyła do Providenta, zajmowała stanowisko digital sales and partnerships head w firmie Kreditech, gdzie odpowiadała za współpracę z kluczowymi partnerami oraz sprzedaż w kanałach online i e-commerce. Wcześniej pracowała także jako sales and marketing head w fintechu Twino oraz piastowała stanowisko dyrektora marketingu w banku Raiffeisen Bank oraz dyrektora komunikacji marketingowej w banku Citi Handlowy. W wolnym czasie zajmuje się doradzaniem polskim start-upom w ich drodze do sukcesu.

Provident Polska jest częścią grupy finansowej International Personal Finance (IPF) notowanej na Londyńskiej Giełdzie Papierów Wartościowych, a także – w ramach notowań równoległych – na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. IPF działa w 11 krajach na całym świecie. W Polsce Provident działa od 1997 roku. Prezesem zarządu jest Agnieszka Kłos-Siddiqui.

