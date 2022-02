Izabela Jarosz szefową HR w Miinto

Izabela Jarosz, wcześniej szefowa HR i członkini zespołu zarządzającego w grupie Allegro, dołącza do kadry zarządzającej Miinto. W skandynawskim fashion techu jako Chief People Officer pokieruje obszarem people & culture.

Izabela Jarosz jest absolwentką historii sztuki i psychologii na Uniwersytecie Jagiellońskim (Fot. mat. pras.)

Po sześciu latach w Allegro, a także kilkumiesięcznej przerwie na realizację planów rodzinnych i osobistych Izabela Jarosz zmienia pracodawcę na Miinto. Ta skandynawska platforma modowa założona przez Konrada Kierklo w Danii działa aktualnie w 14 krajach. W Polsce Miinto jest obecne pod marką Showroom, przejętą w 2019 roku. Fashion tech rozwija także hub IT w Polsce, w którym w najbliższym czasie planuje istotnie zwiększyć liczbę pracowników, skupiając się na pozyskiwaniu ekspertów z zakresu programowania i rozwoju platform internetowych.

Przed objęciem stanowiska w Miinto Izabela Jarosz odpowiadała w Allegro za strategię zatrudniania oraz rozwoju pracowników, co było jednym z istotnych czynników, które przyczyniły się do dynamicznego rozwoju firmy.

Wcześniej zawodowo była związana z grupą Allianz, gdzie pełniła funkcję dyrektora HR w Polsce, regionie Europy Południowej i Wschodniej, a także rolę globalną w Centrali Allianz Partners w Paryżu.

Izabela Jarosz jest absolwentką historii sztuki i psychologii na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz podyplomowych studiów w zakresie Talent Management na Wharton School of the University of Pennsylvania.

