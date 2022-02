Izabela Biedrowska-Pawlak dołączyła do Httpool

Do Httpool Polska dołącza Izabela Biedrowska-Pawlak, która stanie na czele teamu odpowiedzialnego za obsługę Spotify.

Izabela Biedrowska-Pawlak (fot. Httpool)

Httpool wzmacnia zespół - dołącza do niego Izabela Biedrowska-Pawlak, która na stanowisku Spotify sales lead pokieruje teamem odpowiedzialnym za obsługę platformy Spotify. Do jej obowiązków w Httpool Polska będzie należało m.in. planowanie i egzekucja strategii sprzedażowych, pozyskiwanie nowych klientów w ramach obsługi Spotify oraz nadzorowanie wyników sprzedażowych teamu i jego rozwoju.

Izabela Biedrowska-Pawlak ma 17-letnie doświadczenie w pracy na stanowiskach managerskich w branży marketingowej i digital.

Bezpośrednio przed dołączeniem do Httpool Polska pracowała w Stroer Media na stanowisku sales director north region, a w latach 2013-2020 w Ringier Axel Springer Polska. Wcześniej pracowała m.in. w Polskim Centrum Marketingowym (jako database department director), ClearSense (na stanowisku managing director), Grupie Pracuj.pl (jako sales team manager), czy w Eniro Polska (jako national account team manager).

Izabela Biedrowska-Pawlak jest absolwentką Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, gdzie studiowała na kierunku “Językoznawstwo i informacja naukowa”. Ma certyfikat DIMAQ Professional.

- Konsekwentnie i dynamicznie wzmacniamy zespół Httpool Polska, w 2021 r. dołączyło do niego 8 nowych osób, a kilka awansowało. Izabela wnosi do naszego teamu wieloletnie doświadczenie w pracy na rynku marketingowym i w firmach digitalowych, w których zajmowała stanowiska managerskie. Pokieruje zespołem obsługującym Spotify, tak by zapewnić naszym klientom jeszcze lepsze wyniki finansowe, w oparciu o działania na tej dynamicznie rozwijającej się platformie społecznościowej - mówi Justyna Duszyńska, CEO Httpool Polska.

Httpool jest częścią Aleph Group i globalnym partnerem reklamowym czołowych platform social mediowych, m.in. Twittera, TikToka, Facebooka, Spotify, LinkedIna, Snapchata, Warner Music, Outbraina czy Brainly - reprezentuje je w ponad 30 krajach, będąc na części rynków Europy i Azji ich wyłącznym partnerem reklamowym. Firmy należące do Aleph Group reprezentują łącznie 25 najważniejszych platform społecznościowych na ponad 70 rynkach na świecie.

Httpool zajmuje się sprzedażą digitalowych rozwiązań marketingowych, które wspierają reklamodawców w dotarciu do ich odbiorców w maksymalnie efektywny sposób. Httpool posiada dogłębną znajomość reprezentowanych platform społecznościowych, innowacyjne rozwiązania technologiczne, zrozumienie specyfiki poszczególnych rynków lokalnych oraz świetnie wyszkolone zespoły ekspertów mediowych. Wszystko to pozwala bardzo precyzyjnie planować działania dla marketerów, by maksymalizować ich ROI.

Httpool ma siedzibę główną w Wielkiej Brytanii, a regionalne biura firmy znajdują się w Europie Środkowej, krajach skandynawskich, krajach bałtyckich, Bałkanach, Rosji i WNP oraz w regionie Azji i Pacyfiku.

