Izabela Białokur-Szydłowska dołącza do DB Schenker

Izabela Białokur-Szydłowska przez ponad 10 lat pełniła funkcję Head of Field Operations w Provident, gdzie odpowiadała za strategiczne projekty na rynku polskim i międzynarodowym, dotyczące rozwoju biznesu i marek, nowych produktów i technologii.

Zarządzała obszarem dotyczącym standardowych procedur operacyjnych i ciągłości działania, a także ochrony danych osobowych, Compliance, Helpdesk IT i administracji.

Jako Head of Business w Revenue Group, spółce tworzącej oprogramowania w sektorze AdTech i MarTech, zajmowała się rozwojem i implementacją technologii wspierających sprzedaż (digital). Przez ostatnie 4 lata pełniła funkcję Head of Operations w Deviniti, firmie działającej w obszarze rozwiązań IT. Izabela Białokur-Szydłowska kierowała projektami Legal&Compliance, tworząc i wdrażając rozwiązania IT dla średnich i dużych przedsiębiorstw z sektora finansów, bankowości i ubezpieczeń.

Jest absolwentka prawa Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji w Warszawie. Ukończyła też studia podyplomowe w Szkole Głównej Handlowej z zakresu zarządzania zasobami pracy.

Prywatnie interesuje się kryminologią i Formułą 1. W wolnych chwilach trenuje kolarstwo przełajowe.