Iwona Penwarden dyrektorem w JP Weber

Iwona Penwarden dołączyła do zespołu transakcji JP Weber w sierpniu 2021 r.

Iwona Penwarden (fot. JP Weber)

Iwona Penwarden jako nowa dyrektor dołączyła do zespołu kierowanego przez Piotra Dalaka, associate partnera w JP Weber. Dzięki jej doświadczeniu w koordynowaniu procesów due dilligence, pozyskiwaniu finansowanie, a także fuzji i przejęć, zespół JP Weber będzie mógł dalej rozwijać obszar doradztwa transakcyjnego.

Penwarden koordynowała ponad 50 krajowych i międzynarodowych procesów transakcyjnych. Odpowiadała między innymi za całościowe procesy pozyskiwania inwestorów strategicznych i kapitałowych, finansowania, a także budowania strategii rozwoju biznesowego spółek, które planowały pozyskać nowego inwestora.

JP Weber jest firmą konsultingową, która od prawie 20 lat wspiera decydentów i właścicieli firm w transakcjach oraz w ich codziennych wyzwaniach biznesowych, finansowych, prawnych i podatkowych. JP Weber jest członkiem-założycielem Eight International, globalnej organizacji doradczej do której należą firmy konsultingowe działające na 20 rynkach świata. Należy także do międzynarodowej sieci firm doradczych M&A Worldwide, dzięki której eksperci z warszawskiego i wrocławskiego biura doradzają w procesach transakcyjnych firmom z całego świata

