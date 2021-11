Iwona Janas szefową Manpower na Europę

Iwona Janas, która zarządzała firmą ManpowerGroup w Polsce oraz w Rosji awansowała z początkiem listopada, obejmując nową funkcję w europejskich strukturach firmy. Została wiceprezydentem i szefem Manpower na Europę. Tym samym przestała pełnić swoje wcześniejsze stanowiska.

Autor: jk

• 2 lis 2021 11:13





Iwona Janas przez ostatnie 18 lat pełniła funkcję dyrektor generalnej firmy w Polsce (Fot. mat. pras.)

Iwona Janas jako wiceprezydent i szefowa Manpower na Europę będzie odpowiedzialna za rozwój i wzmacnianie marki Manpower na rynkach europejskich. To nowe stanowisko w strukturach firmy, którego celem jest spójny rozwój marki w całej Europie.

Iwona Janas przez ostatnie 18 lat jako dyrektor generalna firmy w Polsce, a od 5 lat również w Rosji, zarządzała trzema markami należącymi do ManpowerGroup. W trakcie swojej pracy w polskich strukturach firmy przyczyniła się do rozwoju organizacji – z 1 do 70 oddziałów, z 5 do blisko 700 zatrudnionych.

Tomasz Walenczak jest związany z ManpowerGroup od blisko 12 lat (Fot. mat. pras.)

Tomasz Walenczak jako dyrektor generalny ManpowerGroup w Polsce rozszerza swoje kompetencje o zarządzanie pełnym wachlarzem marek firmy: Manpower, Talent Solutions oraz Experis. Do jego zadań będzie należało między innymi tworzenie i wdrażanie strategii rozwoju przedsiębiorstwa oraz zapewnienie jego dalszego wzrostu.

Tomasz Walenczak jest związany z firmą od blisko 12 lat. Swoją karierę w ManpowerGroup rozpoczął jako dyrektor regionalny w 2009 roku, by po niespełna 4 latach awansować na dyrektora jednej z linii biznesowych w firmie, a w 2016 roku objął rolę dyrektora marki Manpower, którą pełnił do końca października 2021 roku.

