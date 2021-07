Irina Nicoleta Scarlat nową dyrektor Bitpandy

Bitpanda - europejska cyfrowa platforma inwestycyjna - ma nową, globalną dyrektor ds. rozwoju (CGO - Chief Growth Officer) - Irinę Nicoletę Scarlat. Jej głównym zadaniem będzie wspieranie poszczególnych segmentów działalności Bitpandy w rozwoju i stworzenie nowego modelu biznesowego, który pozwoli platformie utrzymać dynamiczny wzrost.

Autor: AT

• 6 lip 2021 12:48





Irina Nicoleta Scarlat (fot. mat. pras.)

REKLAMA

Irina Nicoleta Scarlat będzie pierwszą CGO Bitpandy - europejskiej cyfrowej platformy inwestycyjnej, austriackiego jednorożca.

Jej zadaniem będzie wspieranie poszczególnych segmentów działalności Bitpandy w optymalnym rozwoju i stworzenie nowego modelu biznesowego, który pozwoli na dynamiczny wzrost.

Przed dołączeniem do Bitpandy, Scarlat pełniła rolę global head of growth w Revolut, a wcześniej budowała m.in. biznes Ubera w Rumunii.

Irina Nicoleta Scarlat będzie pierwszą CGO Bitpandy - europejskiej cyfrowej platformy inwestycyjnej, austriackiego jednorożca. W ramach tej nowo utworzonej funkcji, będzie odpowiedzialna za zarządzanie rozwojem biznesu i planami ekspansji Bitpandy. Będzie nadzorować strategię rozwoju firmy, współpracując z wieloma zespołami w różnych lokalizacjach, w celu identyfikacji nowych możliwości, dających Bitpandzie potencjał do globalnego rozwoju.

Scarlat ma ponad 10 lat doświadczenia w branży tech. Jej ostatnią rolą było stanowisko global head of growth w Revolut. Do neobanku dołączyła w 2018 roku. Początkowo była odpowiedzialna za rozwój biznesu na lokalnym rynku w Rumunii, zwiększając tam bazę klientów Revolut z 20 tys. do około 1,5 mln. Następnie kierowała zespołami rozwoju w Europie Środkowo-Wschodniej, a później działem Global Growth, która w tym czasie zwiększyła bazę użytkowników z 1 do 15 mln.

Interesują Cię biura, biurowce, powierzchnie coworkingowe i biura serwisowane? Zobacz oferty na PropertyStock.pl

Przed dołączeniem do Revoluta, Scarlat zbudowała i kierowała działem marketingu Ubera w Rumunii, kształtując lokalną strategię i zarządzając kluczowymi projektami i inicjatywami tym w regionie.

- Irina ma potwierdzone wynikami doświadczenie w szybkim skalowaniu podmiotów z branży fintech na nowych rynkach. W Bitpanda mamy ambitne plany rozwoju i jesteśmy pewni, że wraz z nową CGO nie tylko zdywersyfikujemy nasze działania na nowych rynkach, ale także przyspieszymy rozwój istniejących operacji. Wierzę, że wyjątkowe doświadczenie Iriny na szybko rozwijających się rynkach, w połączeniu z ambicją i globalnym nastawieniem pomoże nam przybliżyć świat inwestowania każdemu, wszędzie - skomentował nominację Eric Demuth, CEO Bitpanda.

- Europa pozostaje w tyle za rynkami USA i Azji, jeśli chodzi o wiedzę na temat inwestowania. Wiele osób nie zdaje sobie sprawy z możliwości, które mają na wyciągnięcie ręki. Mocno wierzę w misję Bitpandy, która chce to zmienić, oferując ludziom natychmiastowy dostęp do produktów finansowych, jak również zasoby, których potrzebują, aby je właściwie zrozumieć - powiedziała Irina Nicoleta Scarlat, CGO Bitpanda. - Irina dołącza do Bitpandy z zadaniem dalszego rozwoju naszego biznesu w Europie. Jej pojawienie się w zespole zarządczym potwierdza jakość przywództwa w firmie, która znajduje się w fazie hiper wzrostu. Cieszę się na współpracę z Iriną, z myślą o ekspansji Bitpandy w Polsce i szerzej w regionie Europy Środkowo-Wschodniej. Polska jest bardzo ważnym rynkiem dla Bitpandy, nie tylko jeśli chodzi o klientów detalicznych, ale przede wszystkim jeśli chodzi o zespół, ze względu na tworzone w Krakowie pierwsze globalne centrum technologii i innowacji - zaznaczył Krzysztof Raś, dyrektor zarządzający Bitpanda w Polsce.

Materiał chroniony prawem autorskim - zasady przedruków określa regulamin.