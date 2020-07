Ireneusz Węgłowski nowym przewodniczącym rady nadzorczej Orbisu

- Powierzenie mi roli przewodniczącego rady nadzorczej Orbisu to ogromny zaszczyt. Mam nadzieję, że moja wiedza i wieloletnie doświadczenie w branży hotelarskiej będą wsparciem w dalszym rozwoju spółki i umacnianiu jej pozycji na rynku – skomentował Ireneusz Węgłowski.

Ireneusz Węgłowski jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, zrealizował Program Rozwoju Zawodowego w Szkole Administracji Hotelowej Cornell University w Ithaca (USA).

Ireneusz Węgłowski dotychczas pełnił funkcję wiceprezesa Orbisu, w którym był obecny od 1991 roku. W ostatnich latach był odpowiedzialny m.in. za komunikację korporacyjną spółki, relacje inwestorskie, relacje z mediami i CSR.

Wcześniej działał w Orbisie w obszarze zarządzania nieruchomościami hotelowymi, uczestniczył także w restrukturyzacji spółki, która miała na celu zmianę modelu biznesowego. Brał też udział w realizacji wielu projektów zbycia niestrategicznych dla spółki nieruchomości.

Ireneusz Węgłowski jest także prezesem Izby Gospodarczej Hotelarstwa Polskiego (IGHP) – organizacji reprezentującej interesy polskich hotelarzy na szczeblu lokalnym, krajowym i unijnym.

Orbis to grupa inwestująca w nieruchomości hotelowe. Należą do niej 73 hotele, w tym 63 własne i 10 w dzierżawie (łącznie ponad 14 000 pokoi), w 6 krajach regionu: w Czechach, na Litwie, w Polsce, Rumunii, Słowacji i na Węgrzech. Hotele działają pod markami należącymi do Accor tj.: Sofitel, MGallery by Sofitel, Novotel, Mercure, ibis, ibis Styles i ibis budget, wkrótce także adagio i Tribe. Strategicznym inwestorem Orbisu jest AccorInvest.