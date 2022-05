Imelda Labbé w zarządzie Volkswagen Samochody Osobowe

Imelda Labbé zostanie członkiem zarządu marki Volkswagen Samochody Osobowe, odpowiedzialną za marketing, sprzedaż i obsługę posprzedażną. Swoje nowe obowiązki będzie pełnić od 1 lipca. Zastąpi Klausa Zellmera, który awansował na dyrektora zarządzającego marki Skoda. Do tej pory Labbé była rzecznikiem rady dyrektorów spółki Volkswagen Originalteile Logistik GmbH (OTLG), ale ma również spore doświadczenie w sprzedaży i obsłudze posprzedażnej.

Imelda Labbé (fot. Volkswagen)

Imelda Labbé ma ponad 35 lat doświadczenia w przemyśle motoryzacyjnym. Piastowała stanowiska menedżerskie w markach Opel i General Motors od 1986 do 2013 roku. Do Grupy Volkswagen dołączyła w 2013 roku, by objąć stanowisko rzeczniczki zarządu marki Skoda w Niemczech. Latem 2016 roku objęła stanowisko dyrektora odpowiedzialnego za obsługę posprzedażną Grupy Volkswagen, a ostatnio kierowała działa rozwoju w Volkswagen AG. Pełni funkcję rzeczniczki zarządu spółki Volkswagen OTLG od marca 2022 roku.

Z wykształcenia ekonomistka, posiada tytuł Master of Science in Management Uniwersytetu Stanforda.

Marka Volkswagen Samochody Osobowe jest obecna na przeszło 150 rynkach na całym świecie, produkując samochody w ponad 50 fabrykach.

