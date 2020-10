Hanna Mojsiuk prezesem Północnej Izby Gospodarczej

Hanna Mojsiuk, dotychczasowa sekretarz i członkini prezydium Izby Północnej Izby Gospodarczej została wybrana prezesa Izby. Na stanowisku zastąpi Jarosława Tarczyńskiego, który nie ubiegał się o reelekcje.

- Bardzo dziękuje za zaufanie jakim obdarzyli mnie przyjaciele z PIG. To wielkie wyzwanie, któremu postaram się sprostać. Nowe prezydium to wspaniali ludzie, kreatywni przedsiębiorcy, prawdziwa kopalnia wiedzy, której potencjał należy odpowiednio wykorzystać dla wspierania zachodniopomorskiej gospodarki. Nową kadencję zaczynamy z szeregiem planów i inicjatyw, które będziemy wdrażać w życie natychmiast, bo rzeczywistość gospodarcza w czasach pandemii koronawirusa wymaga od nas dynamicznych działań - mówi prezes Hanna Mojsiuk.

Jak dodaje, pełniąc nową funkcję stawia sobie za cel ulepszenie dotychczasowych obszarów funkcjonowania organizacji oraz rozwój nowych, a tym samym skuteczniejsze wspieranie biznesu w mieście oraz regionie i ściślejsze dopasowanie do potrzeb przedsiębiorców.

- Najważniejsze z nich to opiniotwórczość, rozwój naszej organizacji poprzez pozyskiwanie nowych członków Izby i partnerów gospodarczych, kooperacja instytucjonalna z jednostkami rządowymi i samorządowymi oraz organizacjami pozarządowymi. Izba aktywnie działa również na polu międzynarodowym, czego dowodem są ostatnie konferencje energetyczne i ekologiczne. Takich planów mamy znacznie więcej i będą one wychodzić na przeciw aktualnym tematom gospodarczym i oczekiwaniom członków Izby. Północna Izba Gospodarcza ma przed sobą również zadania związane z integracją przedsiębiorców z regionu i to działanie również planujemy kontynuować - mówi Mojsiuk.

Przyznaje, że wsparciem z pewnością będzie były prezes izby Jarosław Tarczyński, który nie ubiegał się o reelekcję, a dodatkowo wskazywał ją jako następczynię. Obecnie Tarczyński zasiada w składzie prezydium i jest wiceprezesem Izby.

Hanna Mojsiuk, magister Prawa Uniwersytetu Gdańskiego wydziału Prawa i Administracji, absolwentka Studiów Podyplomowych Wydziału Ekonomicznego Politechniki Koszalińskiej, członek Konwentu Wydziału Nauk Ekonomicznych Politechniki Koszalińskiej, członek Stowarzyszenia Prawników Rynku Motoryzacyjnego, członek zarządu motoryzacyjnej rodzinnej firmy Grupy Mojsiuk.

Ważna jest dla niej odpowiedzialność społeczna więc angażuje się w liczne działania charytatywne, jest inicjatorką wielu wydarzeń w izbie między innymi „Kultury Biznesu” podczas której zbierano fundusze dla potrzebujących. Autorytetami największymi są rodzice Irena i Kazimierz Mojsiuk, którzy od 40 lat z sukcesem działają w biznesie i otrzymali Buławy Nestora Biznesu Północnej Izby Gospodarczej.

Prezydium Izby na kadencję 2020-2024.

• Prezes Północnej Izby Gospodarczej: Hanna Mojsiuk

• Wiceprezes Północnej Izby Gospodarczej: Jarosław Tarczyński

• Wiceprezes Północnej Izby Gospodarczej: Mirosław Sobczyk

• Sekretarz Północnej Izby Gospodarczej: Magdalena Gajdamowicz

• Skarbnik Północnej Izby Gospodarczej: Michał Wojtas

