Handlowa karuzela kadrowa - czyli kto zmienił pracę w tym roku

Chociaż koronawirus w pewnym stopniu zamroził rynek pracy, sieci handlowe nieustannie zmieniają swoje struktury. Najbardziej aktywny na tym polu jest Carrefour. Sporo działo się także w takich sieciach jak Lidl czy Spar.





1. Skoro sieć Carrefour mocno wyróżnia się na tej płaszczyźnie, zacznijmy od niej.

W styczniu br. firma ogłosiła, że François-Melchior de Polignac zastąpi Guillaume'a de Colonges na stanowisku dyrektora wykonawczego w Europie Północnej i Wschodniej. De Polignac został też dyrektorem generalnym belgijskiego oddziału Carrefoura (wrócił na to stanowisko w grudniu ub. r. kierował nim wcześniej w latach 2013-2017). Guillaume de Colonges, który m.in. wprowadził polski oddział Carrefoura w erę transformacji żywieniowej, został z kolei dyrektorem wykonawczym ds. towarów, dostaw i formatów na poziomie grupy oraz dyrektorem zarządzającym Carrefour w Tajwanie.

W lutym nowym dyrektorem finansowym, nieruchomości i ekspansji w randze członka zarządu został Jean-François Dohogne. Zastąpił on na tym stanowisku Jadwigę Zientarę, która objęła z kolei funkcję dyrektora finansowego, bezpieczeństwa IT i usług finansowych w Carrefour Rumunia.

Do zarządu weszli również Marek Lipka (dyrektor handlowy)oraz Michał Sacha (dyrektor marketingu, digital, IT, e-commerce i usług finansowych).

