Grzegorz Frydrych dyrektorem marketingu w New Work

Grzegorz Frydrych to menadżer z wieloletnim doświadczeniem w obszarze marketingu i zarządzania produktem w wielokulturowym środowisku. Specjalizuje w tworzeniu i wdrażaniu planów marketingowych oraz zarządzaniu komunikacją marki i produktu (ATL i BTL) w kanałach retailowych i digitalowych. Przed dołączeniem do New Work był Marketing Menagerem w Western Union, wcześniej pracował m.in. w Citi i HSBC.

New Work planuje kolejne otwarcia elastycznych przestrzeni biurowych zarówno w Polsce, jak i na pozostałych rynkach, gdzie prowadzi działalność.

Jako global marketing director, Grzegorz Frydrych jest odpowiedzialny za efektywne wspieranie tego procesu poprzez prowadzenie pełnego zakresu działań marketingowych optymalizujących realizację projektów w Europie Środkowo-Wschodniej oraz dostosowywanie strategii do lokalnej specyfiki poszczególnych krajów.