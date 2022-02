Grzegorz Cichoń dołącza do Timate

Grzegorz Cichoń od stycznia 2022 roku pełni funkcję chief business development officera w spółce Timate. Będzie odpowiadał za stworzenie sieci partnerów dystrybucyjnych firmy w krajach europejskich oraz za rozwój i realizację strategii wprowadzenia systemu na rynki zagraniczne.

Grzegorz Cichoń od stycznia 2022 roku pełni funkcję chief business development officera w spółce Timate (fot. mat. pras.)

Timate to system wspierający zarządzanie zespołami i procesami w firmach. Na rynku dostępny jest od 2019 r. Z rozwiązania korzystają przede wszystkim firmy z branży logistycznej (m.in. Raben Logistics), produkcyjnej (m.in. Halsang) oraz medycznej (m.in. ALAB Laboratoria).

- Mamy już mocną sieć klientów w Polsce, wiele firm testuje także nasze rozwiązanie w ramach Proof of Concept. System Timate jest sprawdzony i przygotowany do pracy w organizacjach różnej wielkości. Jesteśmy w pełni gotowi do wyjścia z naszym produktem za granicę. Plany sprzedaży na rynkach europejskich powstrzymała pandemia, dziś jednak rozpoczynamy ten nowy etap rozwoju spółki. W jego realizacji pomoże chief business development officer - wyjaśnia Sebastian Młodziński, CEO Timate.

Grzegorz Cichoń przez długi czas związany był z firmą Etisoft, w której pełnił rolę business development managera oraz product managera. Odpowiadał między innymi za rozwój sprzedaży na zagranicznych rynkach.

Jego zadaniem na nowym stanowisku będzie zbudowanie sieci zagranicznych dystrybutorów, którzy będą sprzedawać produkt swoim klientom na wybranych europejskich rynkach.

- Naszym celem jest nawiązanie współpracy z dystrybutorami, którzy specjalizują się we wdrażaniu rozwiązań IoT i mają klientów potencjalnie zainteresowanych możliwościami systemu Timate. Co ważne, zależy nam na partnerach, którzy zrozumieją nasz produkt i naprawdę będą chcieli go polecać. Nie zbudujemy więc dużej grupy dystrybutorów. Wybierzemy kilka firm, dla których Timate stanie się kluczowym systemem w portfolio – wyjaśnia Grzegorz Cichoń.

Będzie on także odpowiedzialny za współpracę z polskimi partnerami firmy.

System Timate to automatyczne i bezobsługowe narzędzie do kompleksowego zarządzania ludźmi i procesami w firmie.

