Garden of Words Group powiększa zespół o trzy nowe osoby

W grudniu 2022 r., do Garden of Words dołączyła Paulina Fajtek, obejmując stanowisko senior account managera. Jej obowiązkami jest prowadzenie działań w obrębie PR-u korporacyjnego i CSR oraz obsługa kluczowych klientów agencji. Wcześniej związana była z agencjami Synertime oraz Come Creations Group, gdzie specjalizowała się w komunikacji edukacyjnej, CSR i employer brandingu.

Katarzyna Grobel dołączyła do Garden of Words Group na początku 2023 r. jako junior project manager. Zajmuje się komunikacją z zakresu PR produktowego dla marek współpracujących z grupą, prowadzi też działania dla fundacji związanych z GoW Group. Wcześniej zajmowała stanowisko senior PR consultanta w 38 Content Communications. Realizowała projekty dla takich marek jak USP Zdrowie, Kaufland Markety Polska, Nestle, Empik, Hochland. Specjalizuje się w komunikacji produktowej oraz korporacyjnej, media relations, pozycjonowania ekspertów oraz content PR-u. Ukończyła Uniwersytet Warszawski.

Jakie usługi ma w ofercie Grupa Garden of Words?

Grupa Garden of Words to firma oferująca kompleksowe usługi marketingowe i PR. W jej ramach funkcjonują trzy ściśle współpracujące ze sobą agencje: Great Minds, specjalizująca się w budowaniu strategii i kreacji, a także działaniach z zakresu digital oraz social media; Garden of Words, zajmująca się PR-em, w tym działaniami z zakresu brand PR, influencer marketingu, CSR, ESG oraz komunikacji do kobiet i Fresh Think, zajmująca się doradztwem strategicznym, komunikacją korporacyjną oraz działaniami B2B i employer brandingiem.

